Епископ Зарайский освятил церковь в микрорайоне Красногорска

Епископ Зарайский Константин в среду совершил чин освящения церкви Сергия Радонежского в микрорайоне Опалиха Красногорска , также он провел пасхальную службу и крестный ход с местными священнослужителями, передает корреспондент « РИАМО в Красногорске».

Небольшая церковь Сергия Радонежского была построена на берегу пруда на территории Елизаветинского храма в микрорайоне Опалиха в 2016 году. Она действующая, в ней проводят службы, читают псалтырь. Церковь приписана к Елизаветинскому храму.

«Это великое и редкое таинство — чин освящения церкви», — сказал епископ Зарайский Константин.

Настоятель Елизаветинского храма протоиерей Василий Пичушкин отметил, что прихожане могут брать освященную воду во время православных праздников из церкви Сергия Радонежского.

«Сергиевская церковь очень хорошо помогает нам во время Крещения Господня. Те, кто не хочет стоять службу в Елизаветинском храме, могут зайти в нее и набрать освященной воды», — пояснил протоиерей храма.