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Религиозные праздники 13 апреля
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Религиозные праздники 13 апреля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: The Village
Икона Божией Матери «Живоносный Источник»
Название храма в честь Божией Матери в Константинополе дало впоследствии название и иконе: в православной традиции Богородицу прославляют как Источник жизни, ибо от Нее родился Христос — Путь, Истина и Жизнь. И в честь обновления (то есть перестройки и украшения) этого храма православная церковь совершает праздник в Светлую пятницу.
По преданию, 4 апреля 405 года будущий император Византии Лев встретил в роще близ Константинополя, недалеко от Золотых ворот, слепца, который устал и сбился с дороги. Лев пожалел его, отвел в тень, усадил отдохнуть, а сам отправился к источнику, чтобы набрать воды и напоить слепца, но вдруг услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко» — и действительно нашел в роще источник. После того, как Лев напоил ей слепца, от прозрел и самостоятельно отправился в Константинополь. А Лев, когда в 457 году стал императором, приказал очистить источник и построить над ним храм в честь Богородицы, назвав его Живоносным Источником.
Храм неоднократно перестраивался и украшался, пока после падения Константинополя 29 мая 1453 года не был разрушен и восстановлен только в 1833 году. Теперь здесь женский монастырь.
Несмотря на известную дату, празднование обновления Константинопольской церкви Живоносного источника совершается не 4 апреля, а в пятницу Светлой недели. И в этот же день совершается празднование одноименной иконе.
Прообразом иконы Божией Матери «Живоносный Источник» является древняя греческая Богоматерь, восходящая, в свою очередь к еще более древнему изображению Божией Матери, связанному с известным в древнем христианстве Влахернском храмом и почитанием там образа Богородицы в виде мраморной статуи, находившейся недалеко от императорской купальни. Из рук статуи текла святая вода — агиасма.
Первое время списки с иконы «Живоносный источник» делались без изображения непосредственно самого источника. Чуть позже в композицию образа иконописцы начали включать изображение чаши, а на еще более поздних списках иконы появляется изображение фонтана или водоема. В русской традиции иконописцы изображали колодец — как символ источника.
В церковной традиции пятница Светлой недели выделяется особым образом — в этот день впервые после Крещения во всех храмах совершается освящение воды.
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