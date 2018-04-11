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Пожизненно осужденный смог получить доступ в храм после обращения к патриарху
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Пожизненно осужденный смог получить доступ в храм после обращения к патриарху 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заключенный, осужденный на пожизненное лишение свободы, и просивший Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ходатайствовать о возможности посещения храма данной категорией осужденных, смог помолиться в тюремном храме. Об этом сообщает в среду пресс-служба Московской патриархии.
"В понедельник Светлой седмицы, по сложившейся традиции в Покровском храме следственного изолятора № 2 г. Москвы состоялось праздничное богослужение с участием всех священнослужителей, духовно окормляющих это учреждение. Перед началом богослужения в храм был приведен один из осужденных к пожизненному лишению свободы, с которым накануне общался Святейший патриарх Кирилл", — говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, заключенному была дана возможность помолиться и пообщаться со священником. В храме он был отдельно от других, как того требуют правила.
Предстоятель Русской Православной церкви посетил Бутырскую тюрьму в праздник Пасхи 8 апреля. Он обратился к заключенным и работникам службы исполнения наказаний с первосвятительским словом и посетил несколько камер, где вручил подарки и пообщался с осужденными. Один из них обратился к патриарху с просьбой, чтобы заключенные с особым режимом содержания могли посещать церковные службы хотя бы по большим праздникам. В свою очередь, патриарх обещал рассмотреть данный вопрос с учетом требований и правил исправительных учреждений.
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