«Люди устали от навязчивого влияния Церкви на общество и государство»

«А что мог бы сказать сильно обиженный на патриарха человек, который до „ссоры“ с патроном был им обласкан? Чаплин с 2015 года предрекает патриарху Кириллу отставку и вообще известен скандальными заявлениями. Как можно увидеть, до отставки далеко, а положение Чаплина не изменилось: он все еще в опале.

Я не считаю, что позиции патриарха ослабели. Далеко не надо ходить: выступление патриарха Кирилла в Госдуме в прошлом году — яркое подтверждение. Патриарх, будучи духовным лицом, тогда выступал с политическими заявлениями, и это выступление вполне вписывается в линию руководства страны. Если бы Чаплин был прав, то РПЦ занимала бы меньше места на политической сцене России . Скажем, патриарх и православие исчезли бы из информационной повестки и государственной пропаганды.

Однако в действительности православие все еще является главной идеологической опорой власти. Дмитрий Медведев , поздравляя патриарха с девятой годовщиной вступления на первосвятительский престол в феврале этого года, назвал отношения между РПЦ и властью „симфонией“. Такое „созвучие“ власти и церкви, кстати, противоречит Конституции, которая отделяет церковь от государства и гарантирует равенство всех конфессий.

Чаплин также не прав, когда говорит, что Церковь не выносит решений по общественно значимым вопросам. Все сильнее проводятся попытки воцерковления школьного образования посредством введения „Основ православной культуры“, в вузы вводится теология, которая, по словам патриарха, должна стать „противоядием“ для религиозного радикализма в обществе. РПЦ также стремится к тому, чтобы укрепить свое положение в армии, больницах и тюрьмах.

Люди даже устали от такого навязчивого влияния Церкви на общество и государство. По данным „Левада-Центра“, в России с 2005 по 2017 год с 42 до 28 процентов снизилось число тех, кто считает, что РПЦ должна влиять на общественную жизнь и на политическую повестку. Больше половины граждан нашей страны однозначно выступают против такого влияния.

Сложно поверить, что Церковь могла бы иметь такой большой успех, будучи раздираемой такими противоречиями изнутри, на которые намекает Чаплин. Однако проблемы существуют в любом крупном бюрократическом образовании, будь то Церковь или государство. Пока Церковь выглядит очень жизнеспособным организмом, внутренние разногласия не настолько сильные».

Фото: council.gov.ru