Двух ангелов без рук и ног нашли в Царском Селе

В ГМЗ «Царское Село» нашли две скульптуры ангелов без рук и ног, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Фигуры обнаружили накануне во время реставрации в церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце.

Реставраторы увидели фрагменты статуй, когда вскрыли обшивку иконостаса в алтарной части храма. Ангелы украшали алтарную Сень. Рядом с крупными фрагментами обнаружили и недостающие руки и ноги. Сопоставив детали, специалисты убедились, что они подходят.

Также в церкви обнаружили 182 фрагмента золоченого декора.

Ангелы будут восстановлены.

Церковь Воскресения Христова в Царском Селе была изуродована и разграблена фашистами в годы Великой Отечественной войны. Почти все убранство храма было утрачено.