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Двух ангелов без рук и ног нашли в Царском Селе
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Двух ангелов без рук и ног нашли в Царском Селе 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ГМЗ «Царское Село» нашли две скульптуры ангелов без рук и ног, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Фигуры обнаружили накануне во время реставрации в церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце.
Реставраторы увидели фрагменты статуй, когда вскрыли обшивку иконостаса в алтарной части храма. Ангелы украшали алтарную Сень. Рядом с крупными фрагментами обнаружили и недостающие руки и ноги. Сопоставив детали, специалисты убедились, что они подходят.
Также в церкви обнаружили 182 фрагмента золоченого декора.
Ангелы будут восстановлены.
Церковь Воскресения Христова в Царском Селе была изуродована и разграблена фашистами в годы Великой Отечественной войны. Почти все убранство храма было утрачено.
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