В Вешняках на востоке столицы готовится к освящению храм Пресвятой Богородицы

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Храмовый комплекс общей площадью 2 332 квадратных метра и рассчитан на пятьсот прихожан. Работы проводились в рамках городской Программы строительства православных храмов в столице «Программы-200», отметил Лёвкин.

Центральной иконой храма станет работа «Введение во храм Пресвятой Богородицы», специально написанная для храма на святом Афоне. Сначала его планировали сделать невысоким, мраморным. Но, учитывая высоту стен храма, решили сделать пятиярусным, резным, украшенным позолотой, он будет внешне приближен по стилю к классическим аналогам древнерусского храмостроения. На сегодняшний день выполнен первый ярус иконостаса, оставшаяся часть будет завершена летом текущего года.

Помимо церкви, комплекс включает в себя двухэтажный Приходской дом с крестильней, административными помещениями, трапезной, учебными классами воскресной школы и помещениями для отдыха. Святыня возведена на средства инвесторов и пожертвования. Проект авторства ОАО «Моспроект-3».

На сегодняшний день храмовый комплекс активно готовится к чину Великого освящения, ведется работа по монтажу постоянного иконостаса. Торжественную церемонию освящения планируется провести в ноябре 2018 года.

Всего в Восточном административном округе действуют 28 православных храмов, расположенных в 12 районах округа. В рамках Программы строительства новых православных храмов ведется работа по 21 участку, из них: 6 храмов введены в эксплуатацию и 8 храмов находятся на стадии строительства.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Возведённые в рамках Программы храмовые комплексы становятся своеобразными образовательными и духовно-просветительскими центрами.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.