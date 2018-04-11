Почему Паисий Святогорец так почитаем в России

Старец Паисий Святогорец, или, как его звали в миру Арсениос Эзнепидис, канонизированный Вселенской Православной Церковью в 2015 году, стал не только греческим, но и особо почитаемым русским святым. Именно поэтому, в мае, того же 2015 года, Синод Русской Церкви включил память святого старца Паисия Агиорита в свой месяцеслов.

Оставить после себя монаха

Родился будущий старец в 1924 году в Каппадокии, это район Малой Азии, который сейчас входит в состав Турции . Там же, будущий святой был крещён канонизированным впоследствии архимандритом Арсением Каппадокийским.

Крестя младенца сказал, что хочет «оставить после себя монаха». Практически сразу после этих событий, под давлением турок греческое население Каппадокии массово мигрировало в сторону Греции . Уехало и семейство Эзнепидис.

Плотник и радист

Монахом Аресний стал далеко не сразу. Сначала он выучился на плотника и даже служил в греческой армии в должности радиста, также известно, что он участвовал в боевых действиях.

Это были 1945-1949 годы, время гражданской войны в Греции, когда правительственная промонархическая армия сражалась с греческими коммунистами. Кстати, по мнению многих историков, именно этот конфликт стал своеобразным «спусковым крючком» для развития того, что впоследствии будет названо холодной войной.

В итоге, после войны и определенного периода мирской жизни, в который Паисий помогал родным сёстрам вставать на ноги, в 1950 году, будущий старец начал свой монашеский путь, подвизавшись послушником в монастыре Култумуш на Афоне.

Монастырская жизнь

В 1954 году, Арсениос Эзнепидис был пострижен в рясофор с именем Аверкий. И уже в малую схиму, то есть в монашество с именем Паисий он был пострижен в 1957 году.

Тем не менее, в эти годы, монах Паисий много путешествовал по нуждам церкви. Он жил и в келье на горе Синай, и налаживал миссионерскую деятельность в Колвези (ныне — город в Демократической Республике Конго ), обустраивал жизнь обители Рождества Богородицы в греческом городе Стомио.

Потом было возвращение на Афон и тяжелая болезнь, в ходе которой старцу вырезали часть легких. А с конца семидесятых годов к Паисию постепенно потянулись сотни и тысячи паломников со всего света.

Боль только помогает

От святого Паисия осталось богатое литературное наследие. Это книги с его высказываниями и письмами, с его советами православным христианам о духовной жизни.

При этом, по свидетельствам очевидцев, по молитвам старца исцелялись люди. Хотя к собственным болезням Паисий Святогорец относился как к тому, что «помогает молиться», и помогает смирению.

Умер он после затяжной и очень тяжелой онкологической болезни. При этом, и про рак он говорил, что боль, которую он испытывал только помогает ему, и практически до конца жизни не отказывал в приёме паломников.

Умер святой Паисий в 1994 году и был похоронен за алтарём храма преподобного Арсения Каппадокийского. Того самого, который крестил его, и предсказал ему монашество. И могила практически сразу стала местом массового паломничества.

«Молитесь, чтобы меня помиловал Христос»

Те, кто застал жизнь и труды святого Паисия отзывались о нем, как о нестяжателе и аскете, как будто пришедшем из ранних веков христианства. Сам Паисий, рассказывая о детстве и отрочестве, говорил, что часто уходил на какую-нибудь гору и подолгу молился там, как древние монахи-столпники. Такую постоянную молитву старец творил всю свою жизнь.

Впрочем, сам он о себе и своей духовной жизни был невысокого мнения, и говорил, что в той или иной мере «нарушил все заповеди Божии». Что милости, оказанные ему Богом, «не заслужены» и являются даром и милосердием от Господа.

Кстати, именно это написано на могиле старца: «Я монах Паисий, рассмотрев свою жизнь, увидел, что я преступил все заповеди Господа, что я совершил все грехи. И не имеет значения, если некоторые из этих грехов я совершил в меньшей степени, потому что у меня совсем нет смягчающих вину обстоятельств, поскольку Господь оказал мне великие благодеяния. Молитесь, чтобы меня помиловал Христос. Простите меня, и да будут прощены мной все те, кто считает, что чем-то меня огорчили… Очень благодарен и снова прошу: молитесь».

Паисий Святогорец в России

Почитание Паисия Святогорца в нашей стране связано и с переводом его книг на русский, и с тем, что несколько раз в своих проповедях и пророчествах он говорил о России. По ряду свидетельств он предсказал и скорый распад СССР. И потом с сочувствием говорил о России, переживающей «смутные времена».

Известны и его пророчества о том, что Россия возродится и будет воевать с Турцией, освободив Константинополь и отдав его грекам. Эти предсказания, кстати, стали активно вспоминать в 2015 году, после инцидента со сбитым турками российским самолётом.

Вообще, старец говорил о России не так много, но, когда говорил, то неизменно воспринимал нашу страну, как ту, что возродится, окрепнет, станет своеобразным мировым центром культуры и духовности.

Еще он призывал русский народ «вернуться к Православию». И этим тоже святой афонский старец так полюбился православным в нашей стране. А потому уже много лет, Паисий в России считается не только греческим, но и русским, «своим» святым.

Скорая канонизация

В русской Церкви перед канонизацией выжидают довольно длительный срок (70 лет и больше), прежде чем начинать процедуру прославления святого. Впрочем, и это не настолько жесткое правило. Если почившего праведника множество людей считают святым, то он по факту становится местночтимым, а потом в работу вступает комиссия по канонизации при Синоде.

В Константинопольской Церкви, судя по всему, вообще нет проблемы с какими-то четко очерченными временными рамками. Здесь важно почитание людей, праведная жизнь, следование православным добродетелям.

Дополнительным, но далеко не главным свидетельством, является и чудотворение святого. И в общем, судя по тому, что с момента смерти до момента канонизации старца прошло всего 10 с небольшим лет, для иерархов Вселенской Церкви и комиссии по прославлению всё было довольно очевидно. А для мирян это было очевидно ещё при жизни старца.