В Оренбургском храме можно будет увидеть Влахернскую икону с мощами святых 

19 апреля в Оренбурге можно будет поклониться Влахернской иконе Богородицы.
«Образ будет пребывать в храме с утра до вечера 19 апреля», — сообщил настоятель храма Романа Рязанского иерей Сергий Семенов.
Под окладом иконы хранятся частицы мощей 72 святых и частица древа Животворящего Креста Господня.
«Также вместе с иконой по храмам Оренбургской епархии путешествуют два ковчега: один — с частицей мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, другой — с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары», — сообщается пресс-служба Оренбургской епархии.
Эта икона Богоматери появилась в епархии недавно и часто путешествует по храмам, чтобы верующие могли поклониться святыням, заключенным в ней.
В марте икона находилась в Саракташе.
Справка
Оригинал иконы хранится в Успенском соборе Московского кремля. В России она оказалась в 1654 году, когда афонские монахи подарили ее царю Алексею Михайловичу. По преданию, это та самая икона, которую в VII веке обносили с молебнами вокруг стен Константинополя во время его осады варварами.