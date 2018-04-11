В Оренбургском храме можно будет увидеть Влахернскую икону с мощами святых

19 апреля в Оренбурге можно будет поклониться Влахернской иконе Богородицы.

«Образ будет пребывать в храме с утра до вечера 19 апреля», — сообщил настоятель храма Романа Рязанского иерей Сергий Семенов.

Под окладом иконы хранятся частицы мощей 72 святых и частица древа Животворящего Креста Господня.

«Также вместе с иконой по храмам Оренбургской епархии путешествуют два ковчега: один — с частицей мощей святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, другой — с частицами мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары», — сообщается пресс-служба Оренбургской епархии.

Эта икона Богоматери появилась в епархии недавно и часто путешествует по храмам, чтобы верующие могли поклониться святыням, заключенным в ней.

В марте икона находилась в Саракташе.

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