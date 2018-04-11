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Армянский школьник предсказывает будущее и определяет время без часов
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Армянский школьник предсказывает будущее и определяет время без часов 

Мир24 13 часов назад
Необычными способностями поражает земляков 12-летний школьник из Армении. Он решает задачи из университетской программы, безошибочно называет дни недели в любом названном году и предсказывает будущее. С удивительным ребенком познакомилась корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян.
А еще Артур способен определить точное время не глядя на часы. Специально для мальчика в армянской книге рекордов открыли новую категорию — такого дара раньше никто не фиксировал.
Он изучает средневековую духовную литературу. Больше всего любит читать труды философа и богослова Нарекаци. Близкие говорят о его способности к языкам. Многие тексты может повторить наизусть сразу после прочтения.
«С двух лет он самостоятельно выучил английский алфавит, хотя никто в доме не владеет английским. И что удивительно — вместо первого слова «мама» он произнес название армянского храма Арзакян», — рассказывает Армине Мартиросян, мама вундеркинда.
В школе он обычный ребенок, только не любит отвечать у доски. Решает даже сложные математические задачи для старшеклассников, и всегда — безукоризненно. А еще может предсказывать будущее.
«Помню, как он подошел ко мне и сказал, что 30 июня я поеду в Севан и получу цветы. Вы знаете, так и случилось. Мне кажется, он обладает даром ясновидящего», — говорит учительница Марине Маргарян.
Что делать с этими способностями и как их развивать, родители Артура не знают. Но хотят, чтобы на него обратили внимание парапсихологи. Близкие считают, если дар от Бога, то он обязательно будет полезен людям.
Добавим, что в Армении зарегистрировано более четырехсот человек с необычными способностями.
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