Армянский школьник предсказывает будущее и определяет время без часов

Необычными способностями поражает земляков 12-летний школьник из Армении . Он решает задачи из университетской программы, безошибочно называет дни недели в любом названном году и предсказывает будущее. С удивительным ребенком познакомилась корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян.

А еще Артур способен определить точное время не глядя на часы. Специально для мальчика в армянской книге рекордов открыли новую категорию — такого дара раньше никто не фиксировал.

Он изучает средневековую духовную литературу. Больше всего любит читать труды философа и богослова Нарекаци. Близкие говорят о его способности к языкам. Многие тексты может повторить наизусть сразу после прочтения.

«С двух лет он самостоятельно выучил английский алфавит, хотя никто в доме не владеет английским. И что удивительно — вместо первого слова «мама» он произнес название армянского храма Арзакян», — рассказывает Армине Мартиросян, мама вундеркинда.

В школе он обычный ребенок, только не любит отвечать у доски. Решает даже сложные математические задачи для старшеклассников, и всегда — безукоризненно. А еще может предсказывать будущее.

«Помню, как он подошел ко мне и сказал, что 30 июня я поеду в Севан и получу цветы. Вы знаете, так и случилось. Мне кажется, он обладает даром ясновидящего», — говорит учительница Марине Маргарян.

Что делать с этими способностями и как их развивать, родители Артура не знают. Но хотят, чтобы на него обратили внимание парапсихологи. Близкие считают, если дар от Бога, то он обязательно будет полезен людям.

Добавим, что в Армении зарегистрировано более четырехсот человек с необычными способностями.

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