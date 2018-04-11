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Книгу Андрея Кропоткина перевели на английский язык
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Книгу Андрея Кропоткина перевели на английский язык 

Вести Калининград 14 часов назад
Фото: Вести Калининград
Книга Андрея Кропоткина «Легенды Янтарного края» теперь выпущена и на английском языке. Главным поводом для этого стал Чемпионат мира по футболу. По словам автора, печатное издание может стать памятным сувениром для многочисленных иностранных гостей.
Тираж книги всего 1 200 штук. Первые экземпляры уже нашли своих хозяев. Андрей Кропоткин вручил книги генконсулам Польши, Литвы и Германии, а так же представителю посольства Белоруссии.
Уже в скором времени книга поступит в магазины города.
«Легенды Янтарного края» вышла в свет прошлой осенью. Автор посвятил книгу людям, которые внесли свой вклад в развитие Калининградской области. Всего в книге 112 персон. Их биография преподнесена в художественном стиле в виде легенд.
Андрей Кропоткин председатель городского Cовета депутатов Калининграда:
— Это первый мой опыт, безусловно я понял то, что в группе переводчиков, должны быть обязательно носители языка, потому что есть очень много нюансов, у нас переводчиков была интернациональная группа. Были и калининградские переводчики профессионалы, и иностранцы носители языка здесь вот такой симбиоз, уверен, и дал такой положительный результат.
Олегас Скиндерскис, генеральный консул Литвы в Калининграде:
— Действительно труд очень большой и подход очень интересный, через людей, которые жили на протяжение нескольких столетий показать историю края, это довольно таки не то чтобы оригинально, но правильная идея ибо историю творят личности
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