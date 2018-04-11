Книгу Андрея Кропоткина перевели на английский язык

Книга Андрея Кропоткина «Легенды Янтарного края» теперь выпущена и на английском языке. Главным поводом для этого стал Чемпионат мира по футболу. По словам автора, печатное издание может стать памятным сувениром для многочисленных иностранных гостей.

Литвы и Тираж книги всего 1 200 штук. Первые экземпляры уже нашли своих хозяев. Андрей Кропоткин вручил книги генконсулам Польши Германии , а так же представителю посольства Белоруссии

Уже в скором времени книга поступит в магазины города.

«Легенды Янтарного края» вышла в свет прошлой осенью. Автор посвятил книгу людям, которые внесли свой вклад в развитие Калининградской области . Всего в книге 112 персон. Их биография преподнесена в художественном стиле в виде легенд.

Андрей Кропоткин председатель городского Cовета депутатов Калининграда

— Это первый мой опыт, безусловно я понял то, что в группе переводчиков, должны быть обязательно носители языка, потому что есть очень много нюансов, у нас переводчиков была интернациональная группа. Были и калининградские переводчики профессионалы, и иностранцы носители языка здесь вот такой симбиоз, уверен, и дал такой положительный результат.

Олегас Скиндерскис, генеральный консул Литвы в Калининграде:

— Действительно труд очень большой и подход очень интересный, через людей, которые жили на протяжение нескольких столетий показать историю края, это довольно таки не то чтобы оригинально, но правильная идея ибо историю творят личности