Восстановили звонницу, заменили купола: митрополит Меркурий рассказал о реставрации кафедрального собора

На ежегодной встрече с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский рассказал о ходе реставрации кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. По его словам, уже выполнено 80 процентов всех работ. Вполне вероятно, что уже в этом году духовный центр города откроет свои двери для верующих.

— Восстановлены иконы, уникальные исторические фрески, сохранность которых была очень печальна — во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал. Мне бы хотелось в 2018 году закончить ремонт, — цитирует слова митрополита информационное агентство «ДОН 24».

Также в соборе заменили купола, восстановили звонницу, заменили коммуникации. На реставрацию потратили один миллиард рублей. По словам митрополита Меркурия, эта сумма небольшая, если учесть весь фронт работ. Помимо перечисленного в соборе отреставрировали фасад и внутреннюю отделку.

Митрополит сказал, что главная причина реставрации — не просто ремонт обветшавшего здания, но возвращение ему облика, подобающего храму, так тесно связанному с историей нашего города, его архитектурным ансамблем и духовным состоянием горожан, а также рассказал, какие реставрационные работы уже окончены.

Реставрация кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы началась пять лет назад. Все работы ведутся за счет пожертвований.