Как нельзя поступать с нательным крестом

Нательный крестик — это вовсе не украшение, а показатель принадлежности к христианской вере. Крест является священным символом, а потому и обращаться с ним следует соответственно.

Как выбрать

Православная церковь призывает всех верующих не относиться к нательному крестику как к украшению, поскольку крест таковым не является. Поэтому не стоит стремиться во что бы то ни стало приобрести дорогой золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. Роскошь и хвастовство здесь совсем ни к чему.

Священники не советуют приобретать нательный крестик без особой надобности. Например, из-за его красоты или просто от того, что вам захотелось купить новый. Так можно поступать только с обычными аксессуарами: кольцами, серьгами или браслетами. А вот в случае, если старый крестик пришел в негодность, поменять его на другой даже необходимо.

Освящение креста

Православные священники призывают верующих ни в коем случае не освящать нательные кресты самостоятельно, даже в том случае, если вы знаете необходимые молитвы и действия. Обряд освящения может совершить только священник. Ведь существуют такие молитвы, которые разрешены к прочтению только служителям церкви.

Как носить

Наши предки никогда не носили кресты поверх одежды. Даже рубахи на Руси шили с косым воротом для того, чтобы крестик не выпадал наружу. Так почему же крестик должен быть скрыт одеждой? Во-первых, потому, что это не бусы и не колье, которые надевают для украшения. А, во-вторых, веру не принято выставлять напоказ. Дело в том, что, по мнению церкви, таким образом человек вроде как хвастает своей принадлежностью к религии, гордится ею. А гордыня, согласно Библии, является страшным грехом.

Кресты поверх одежды носят только священники. Но эти кресты не нательные, а наперсные. Нательный крестик и у священников спрятан под одеждой так же, как у прихожан.

Служители церкви, не рекомендуют снимать нательный крестик без особой надобности. Об этом знали и наши предки. На Руси даже существовали специальные банные крестики из дерева. Их надевали взамен металлического, когда отправлялись в парную. Если по какой-либо причине вам пришлось-таки снять крестик, прочтите молитву, когда будете снова надевать его.

Не стоит носить на одной цепочке с крестиком какие-либо амулеты или знаки зодиака, так как это ни что иное как суеверие. А, значит, тоже грех.

Священники не советуют носить нательный крестик в сумке, в ухе в виде серьги или на браслете. Это считается кощунством.

Что делать со сломанным крестиком

Если крестик сломался или еще по каким-либо причинам пришел в негодность, его нельзя выбрасывать как обычный мусор.

Ни один из освященных предметов, говорят служители церкви, будь то бутыль из-под святой воды или церковный календарь, не должен быть попран ногами. Поэтому если крестик еще можно починить, не возбраняется отнести его в обычную ремонтную мастерскую. Но если это уже невозможно, лучше просто передать крестик в церковь.