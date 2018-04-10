Илья Резник: я принял обряд крещения, сейчас у меня другая жизнь 

Народный артист РФ Илья Резник рассказал о проблемах из-за еврейской национальности.
"В 1973 году у меня в Ленинграде состоялся концерт с участием Сергея Захарова, Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской, ансамбля «Дружба», и тогда запретили писать на афише, что это авторский концерт и меня мелкими буквами где-то в конце упомянули.
Тогда это для меня был удар. Но сейчас у меня другая жизнь.
Я принял обряд крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы и с благословения Патриарха Кирилла написал 100 поэтических молитв и псалмов для Русской православной церкви", — цитирует его слова газета «Известия».