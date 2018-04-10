Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев посетили Тверь

Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев, расположенного в Войковском районе, в конце минувшего месяца в рамках паломнической поездки побывали в Твери . Об этом сообщил представитель храма.

— Нашу группу сопровождал экскурсовод, от которого мы узнали множество интересных фактов об истории Тверской земли и ее святых. По дороге в Тверь он показывал нам редкие фотографии и репродукции картин, читал стихи, — уточнили организаторы поездки.

Участники дошли до Вознесенского собора, посетили церковь под названием «Белая Троица», побывали в Христорождественском женском монастыре, а также в Николаевском Малицком монастыре. (ео)