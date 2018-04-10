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Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев посетили Тверь
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Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев посетили Тверь 

Управа района Войковский 15 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Прихожане храма Святых Царственных Страстотерпцев, расположенного в Войковском районе, в конце минувшего месяца в рамках паломнической поездки побывали в Твери. Об этом сообщил представитель храма.
— Нашу группу сопровождал экскурсовод, от которого мы узнали множество интересных фактов об истории Тверской земли и ее святых. По дороге в Тверь он показывал нам редкие фотографии и репродукции картин, читал стихи, — уточнили организаторы поездки.
Участники дошли до Вознесенского собора, посетили церковь под названием «Белая Троица», побывали в Христорождественском женском монастыре, а также в Николаевском Малицком монастыре. (ео)
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