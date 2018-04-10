Торгующая рогатыми плавками швея купила себе дом

Швея из Британии создала женское нижнее белье с животными, сладостями, мистическими персонажами и другими рисунками. Ее хобби переросло в прибыльный бизнес.

43-летняя Никола Томпсон продала около 10 тысяч изделий ручной работы, на вырученные средства она смогла купить себе дом, сообщает The Sun.

По словам мастерицы, комплекты пользуется большим спросом у танцовщиц и у тех, кто хочет сделать неординарный подарок. Особенно популярным у покупателей стало нижнее белье с мордой единорога и 15-сантиметровым рогом в блестках.

Еще один необычный рисунок, который придумала мастерица — изображение женской репродуктивной системы на плавках.