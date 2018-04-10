Ещё
Торгующая рогатыми плавками швея купила себе дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торгующая рогатыми плавками швея купила себе дом 

Ридус 15 часов назад
Фото: Ридус
Швея из Британии создала женское нижнее белье с животными, сладостями, мистическими персонажами и другими рисунками. Ее хобби переросло в прибыльный бизнес.
43-летняя Никола Томпсон продала около 10 тысяч изделий ручной работы, на вырученные средства она смогла купить себе дом, сообщает The Sun.
По словам мастерицы, комплекты пользуется большим спросом у танцовщиц и у тех, кто хочет сделать неординарный подарок. Особенно популярным у покупателей стало нижнее белье с мордой единорога и 15-сантиметровым рогом в блестках.
Еще один необычный рисунок, который придумала мастерица — изображение женской репродуктивной системы на плавках.
Ранее «Ридус» сообщал, что на eBay в продаже появились мужские трусыс лицом президента Болгарии. В пояснении к товару написали, что он был произведен по древней болгарской технологии счастливыми, хорошо оплачиваемыми болгарскими швеями на педальных машинах тип Singer.
Ридус: последние новости
Конгресс США приготовил «серебряную пулю» экономике России Мэй отказалась бомбить Сирию вместе с Трампом Сын Черномырдина: отец предупреждал, что мы можем потерять Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль продолжил безустанное падение236
США готовят новый удар по России708
Россия пригрозила сбивать ракеты США192
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель86
Авиакатастрофа в Хабаровске12
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:30
Ведущий принял роды у жены в подъезде
Шоу-бизнес
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение