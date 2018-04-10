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Две церкви постройки XVIII и XIX веков восстановили в Сергиево‐Посадском районе
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Две церкви постройки XVIII и XIX веков восстановили в Сергиево‐Посадском районе 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
В селе Гагино Сергиево‐Посадского района восстановили сразу две церкви постройки 18‐го и 19-го века. Чин освящения храмового комплекса провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, и сегодня же его посетили патриарх Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Почти столетие спустя под сводами Казанского храма — торжественное богослужение. В величавом многоголосии церковного хора — и пасхальная радость, и счастье долгожданного обретения вернувшейся из небытия святыни.
Большое счастье, благодать на душе. Я очень счастлива, что возрождаются храмы в нашей стране
— Галина, прихожанка.
Сначала в Гагино во второй половине
18-го  века появилась церковь Всемилостивого Спаса. В 1845 году рядом возвели Казанский храм. В итоге образовался настоящий молельный ансамбль, где нашли соседство два стиля: поздний классицизм и барокко. Но отнюдь не архитектурным своеобразием храмам суждено было войти в историю.
Пожалуй, главное, чем знаменит Казанский храм в селе Гагино — прямой связью с именем легендарного русского певца Федора Шаляпина. В 1898 году оперный бас венчался здесь с итальянской балериной Илой Торнаги. В этом году исполняется ровно 120 лет со дня того знаменитого бракосочетания.
Как и многие православные святыни, во времена богоборчества храмовый комплекс в Гагино не избежал печальной участи поругания. В Спасской церкви устроили склад, Казанскую буквально растащили по кирпичикам.
От Казанского храма остался только купол, ротонды — столпы, на которых держался купол. В Спасском храме хранились химические удобрения. Практически они были разрушены. И только в 1998 году, по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, здесь основалась новая община
— протоиерей Игорь Завадский, благочинный
Сергиево-Посадского
церковного округа.
Только после этого начались реставрационные работы под патронатом федерального Министерства культуры. Гигантский труд. Восстановлены не только стены зданий, но полностью внутреннее убранство. Возрожденный храм освятил митрополит Ювеналий, а затем его посетили министр Владимир Мединский, губернатор Андрей Воробьев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Речь идет о практически восстановлении двух замечательных храмов, которые были местом духовной жизни для очень многих людей, в том числе и для выдающихся представителей нашей культуры — Шаляпина, Рахманинова
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
По мнению патриарха, с возрождением храмов возродится и место, которое будет притягательным для людей, интересующихся историей, музыкой, творчеством знаменитых исполнителей.
Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича, за его готовность и дальше содействовать процветанию этого места. Я имею информацию, что есть планы и дорогу строить с твердым покрытием, и газ провести сюда
— Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
Уже в августе в Гагино планируют устроить музыкальный фестиваль памяти Шаляпина. А у сотен местных жителей отныне снова есть возможность каждый день приходить сюда за молитвенным словом.
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