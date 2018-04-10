Две церкви постройки XVIII и XIX веков восстановили в Сергиево‐Посадском районе

Почти столетие спустя под сводами Казанского храма — торжественное богослужение. В величавом многоголосии церковного хора — и пасхальная радость, и счастье долгожданного обретения вернувшейся из небытия святыни.

Большое счастье, благодать на душе. Я очень счастлива, что возрождаются храмы в нашей стране

— Галина, прихожанка.

Сначала в Гагино во второй половине

18-го века появилась церковь Всемилостивого Спаса. В 1845 году рядом возвели Казанский храм. В итоге образовался настоящий молельный ансамбль, где нашли соседство два стиля: поздний классицизм и барокко. Но отнюдь не архитектурным своеобразием храмам суждено было войти в историю.

Пожалуй, главное, чем знаменит Казанский храм в селе Гагино — прямой связью с именем легендарного русского певца Федора Шаляпина . В 1898 году оперный бас венчался здесь с итальянской балериной Илой Торнаги. В этом году исполняется ровно 120 лет со дня того знаменитого бракосочетания.

Как и многие православные святыни, во времена богоборчества храмовый комплекс в Гагино не избежал печальной участи поругания. В Спасской церкви устроили склад, Казанскую буквально растащили по кирпичикам.

От Казанского храма остался только купол, ротонды — столпы, на которых держался купол. В Спасском храме хранились химические удобрения. Практически они были разрушены. И только в 1998 году, по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, здесь основалась новая община

— протоиерей Игорь Завадский, благочинный

Сергиево-Посадского

церковного округа.

Только после этого начались реставрационные работы под патронатом федерального Министерства культуры. Гигантский труд. Восстановлены не только стены зданий, но полностью внутреннее убранство. Возрожденный храм освятил митрополит Ювеналий, а затем его посетили министр Владимир Мединский, губернатор Андрей Воробьев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Речь идет о практически восстановлении двух замечательных храмов, которые были местом духовной жизни для очень многих людей, в том числе и для выдающихся представителей нашей культуры — Шаляпина, Рахманинова

По мнению патриарха, с возрождением храмов возродится и место, которое будет притягательным для людей, интересующихся историей, музыкой, творчеством знаменитых исполнителей.

Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича, за его готовность и дальше содействовать процветанию этого места. Я имею информацию, что есть планы и дорогу строить с твердым покрытием, и газ провести сюда

— Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.

Уже в августе в Гагино планируют устроить музыкальный фестиваль памяти Шаляпина. А у сотен местных жителей отныне снова есть возможность каждый день приходить сюда за молитвенным словом.