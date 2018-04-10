Какие святые исцеляют

Обращаясь к святым, мы просим их о ходатайстве перед Богом, о том, чтобы они молились Ему вместе с нами. Ведь святые — это тоже люди, но посвятившие свою жизнь служению Богу и ближним, те, кто часто жертвовал всем ради этого. Особое место среди них занимают врачи: они исцеляли недуги не только по долгу службы, но и по зову сердца. И теперь мы обращаемся к ним за помощью в молитве, как некогда другие обращались к ним при жизни.

Святой великомученик целитель Пантелеимон

Родился он в 3 веке, в городе Никомидия, что в Малой Азии. Отец его был язычником, а мать — тайной христианкой. При рождении мальчика назвали Пантолеоном, что значит «во всём лев». Мать старалась научить сына вере, но рано умерла, и отец распорядился отправить Пантолеона обучаться медицинскому ремеслу к известному в городе врачу Евфросину.

Юноша заметно преуспевал в науке, был хорош собой и имел дар красноречия. Даровитый ученик вскоре был замечен императором Максимианом, и тот пожелал оставить его при себе в качестве придворного врача. Но жизнь преуспевающего юноши изменила встреча с пресвитером Ермолаем, тайно проповедовавшим в Никомидии. Пресвитер (так в древности именовали священников) открыл ему истины христианства, которые юноша забыл, оставшись без матери.

Позже Ермолай крестил его. Будущий святой стал активно помогать больным и нуждающимся. Так Пантолеон стал Пантелеимоном, то есть — «многомилостивым». За лечение он не брал платы, приходил в темницы, молился за страждущих. Но нашлись завистники, донесшие убежденному язычнику Максимиану, что его врач исповедует Христа и посещает заключенных христиан. Юношу арестовали, долго пытали, затем казнили (потому его называют великомучеником). На родине целителя, накануне дня его памяти, 27 июля, совершается большой крестный ход, собирающий много людей.

Святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские

В истории христианства известны три пары святых с этими именами, и все они были врачами-бессребрениками — теми, кто не брал денег за лечение. Особо известны бессребреники Косма и Дамиан Асийские, братья, жившие в 4 веке в Малой Азии. Их отец, язычник, умер рано, и братья остались на попечении матери-христианки, воспитавший их в вере.

Обучившись врачебному искусству, Косма и Дамиан дали обет безвозмездно лечить больных, и переходили из одного города в другой, помогая всем без различия звания и положения. Любовь к Богу они выражали через помощь и любовь к ближним, стараясь избавить их от недугов и обратить сердца к христианской вере. Предание гласит, что исцеляли они не только людей, но и животных. Умерли братья своей смертью и были погребены в городе Феремане, который был позже разрушен турецкими завоевателями.

Преподобные Алипий и Агапит Печерские

Алипий и Агапит были монахами Киево-Печерской лавры и первыми святыми врачами на Руси. Преподобный Агапит жил в 11 веке, был учеником подвижника Антония Печерского. Агапит ухаживал за лежачими, исцелял братию монастыря и всех приходящих к нему травяными настоями, которые сам готовил, и известен тем, что подобным образом излечил от недуга Владимира Мономаха.

Преподобный же Алипий жил в той же лавре, но веком позже, в 12 столетии, и прославился не только даром исцеления, но и как иконописец. В его житии есть эпизод, где описывается чудесный случай излечения от проказы киевлянина: Алипий помазал ему раны красками, изготовленными для писания икон.

Священноисповедник святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Валентин Феликсович — будущий святитель — родился в 1877 году. С детских лет думал он о призвании художника. Но, вопреки ожиданиям окружающих, пошёл на медицинский факультет. «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», — так писал об этом позже он сам. В годы войны с Японией он руководил отделением хирургии одного из госпиталей. Когда от туберкулеза умерла его супруга, Валентин принял решение о постриге.

В 1923 году с именем Лука его постригают в монашество, а потом рукополагают в епископы. Но почти сразу начался для него период постоянных арестов и ссылок «за антисоветскую деятельность», который тянулся 11 лет, однако, всё это время святитель Лука продолжал самоотверженно лечить, писать труды по медицине и богословию. Его научные разработки в области хирургии в 1946 году признали на государственном уровне. В последние свои годы этот удивительный и непростой человек, уже практически потеряв зрение, всё так же спасал жизни, старался помочь своими знаниями, советом и молитвой. Умер он в 1961 году, а в 2000 году был канонизирован.

Праведный страстотерпец Евгений (Боткин)

Евгений Сергеевич — врач-практик, доктор медицины и наследник знаменитой династии, служившей при дворе российских императоров. Окончив академию, он стал ординатором в больнице для бедных. Отправившись на фронт добровольцем в качестве медика в период Русско-японской войны, он прямо на поле боя помогал раненым солдатам. С 1908 года Евгения Сергеевича приглашают на должность лейб-медика в семью последнего царя.

Выбор бы не случайным: Боткин много занимался вопросами иммунологии и свойств крови. Его знания могли помочь семье, в которой был неизлечимо больной ребёнок — цесаревич Алексей, страдающий гемофилией. После переворота 1917 года Боткин остался вместе с семьёй бывшего императора, и позже последовал за ней в ссылку.