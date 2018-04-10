Строительство храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских ведется на востоке столицы

Строительство храма ведется в рамках городской «Программы-200». Возводится святыня вблизи жилых домов, благодаря чему, у жителей района Новокосино появилась возможность не тратить много времени на дорогу. Храм общей площадью 1099 квадратных метров и рассчитан на 200 прихожан.

На сегодняшний день строителями завершены все монолитные работы по верхней части здания, сейчас все силы брошены на проведение инженерных и кровельных работ.

В ВАО реализация Программы идет хорошими темпами, здесь в активной стадии строительства находятся 8 объектов, шесть храмовых комплексов сдано, еще по шести адресам ведется проектирование, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин

В 2015 году началось возведение каменного храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Этот объект достался подрядчику ЗАО «Янтарь» в наследство от прежнего подрядчика далеко не в лучшем состоянии. Окончательные общестроительные работы планируется завершить летом текущего года. А затем начнутся работы по благоукрашению храма. Предполагается, для росписи стен и сводов храма будут приглашены студенты академии Ильи Глазунова , для которых представится уникальная работа на практике отточить свое мастерство, вписать в летопись Москвы свои имена.

Также было отмечено, что Программу надо было начинать лет на двадцать-тридцать раньше, поскольку видно, как востребованы храмы. Люди приходят в них даже из соседних районов области. Прежде всего это дает уверенность в том, что проводится важная и нужная работа для воспитания подрастающего поколения.

В рамках «Программы-200» построено 62 храмовых комплекса, 62 в работе: в строительстве или проектировании. А предстоит сделать значительно больше.

Программа строительства православных храмов развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

Таким образом, целью Программы строительства православных храмов является обеспечение густонаселенных районов города храмами в шаговой доступности, где они действительно нужны.