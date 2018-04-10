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Об истории храма Всех Святых на Соколе расскажет иерей Алексий Авдюшко
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Об истории храма Всех Святых на Соколе расскажет иерей Алексий Авдюшко 

Управа района Аэропорт города Москвы 18 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В храме Всех Святых на Соколе 22 апреля проведут бесплатную экскурсию для всех желающих. Об истории одной из самых известных церквей, расположенных на севере столицы, расскажет священник Алексий Авдюшко. Об этом сообщили в администрации православного прихода.
— Экскурсия рассчитана как на прихожан, так и на людей, которые находятся в поисках веры. Наши гости узнают о житиях святых врачей, о традиции их изображения в иконописи, каждый сможет задать интересующие его вопросы, — поделился отец Алексий.
Помимо богатой истории храм на Соколе знаменит своей колокольней, которую в народе называют «московской Пизанской башней». Она имеет наклон около пяти градусов. Существует мнение, что такое положение колокольня заняла вследствие влияния вод речки Таракановки, заключенных в коллектор, близости метро и особенностей почвы.
Начало экскурсии в 16.00. Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский просп., д. 73а. (мю)
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