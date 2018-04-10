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С кем не могут обвенчаться православные
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С кем не могут обвенчаться православные 

Кириллица 19 часов назад
Фото: Кириллица
С древних времен, согласно каноническим правилам, православным было запрещено венчаться с еретиками и иноверцами. Это было обосновано необходимостью защиты Церкви от ересей, способных поколебать её единство. Подобное запрещение отражено и в нынешних документах, принятых по итогам недавнего Архиерейского собора.
Кого считают еретиками
Слово «ересь» в переводе с греческого означает «выбор», «учение», «направление». В истории Церкви этим словом определялось учение, искажающее основы христианства. Ереси появились практически в первые века, и уже апостолы были вынуждены выступать против них, предостерегая своих учеников от следования заблуждениям.
Еретические учения явились во множестве и имели разную степень уклонения от православной догматики, что требовало особого подхода при рассмотрении каждой из них. Святитель Василий Великий условно разделил все еретические сообщества на три категории: еретики, раскольники и «составляющие самочинные сборища».
Еретиками он назвал тех, кто исказил догматы и отступил от чистоты православной веры. Раскольниками — тех, кто имеет разногласия по второстепенным вопросам учения или устройства церковной жизни, не касаясь при этом догматики. Те, кого святитель называет «самочинные сборища» — «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом», то есть своеобразные нарушители церковной дисциплины.
Эти критерии легли в основу правил, по которым представители того или иного течения могут присоединиться к Православной церкви. Присоединяют их по трём чинам.
Например, члены инославных церквей принимаются так: католики, имеющие миропомазание, представители Армянской церкви и старообрядцы-поповцы присоединяются по третьему чину (только через покаяние).
Англикане, старокатолики, протестанты и старообрядцы-беспоповцы — по второму (через миропомазание).
Сектанты же — адвентисты, мормоны, иеговисты и другие — присоединяются по первому чину (через крещение). Вопрос квалификации того или иного религиозного сообщества — тема сложная и всегда требующая особого рассмотрения. В истории Церкви известны примеры, когда практика присоединения к православию менялась в отношении разных конфессий.
Браки с еретиками
Церковный брак, в отличие от гражданского, предполагает общность религиозных взглядов и духовных устремлений. Это Таинство, в котором на супругов возлагается обязательство исполнять данные Богу обеты, стремиться духовно расти и умножать любовь друг к другу.
Если супруги имеют расхождения или принципиальные несогласия в этой области, могут возникнуть сложности. Согласно постановлениям Архиерейского собора, венчание не может быть совершено над тем, кто отрицает основополагающие истины христианства.
Однако Собор подтвердил действующие правила о возможности венчания с инославными. В этом случае действует принцип икономии. Икономия (от греческого «ойкономия» — устроение дома, дел) — принцип снисхождения в решении церковных вопросов.
Например, отказ от применения канона или правила в том случае, если упорное следование ему может спровоцировать грех. Согласно Основам социальной концепции РПЦ, благословение брака православных с католиками, протестантами, старообрядцами, представителями христианских Восточных Церквей возможно, но при условии венчания в Православной церкви и воспитания детей в православии.
В РПЦ не венчаются браки между православными и иноверцами. Это связано с тем, что отсутствие общей веры у супругов является серьезным препятствием к созданию «домашней Церкви» и угрожает прочности союза.
В то же время, Церковь призывает следовать закону христианской любви и в данном случае, по слову апостола Павла: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим».
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