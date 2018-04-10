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Сергиев Посад может получить особый статус как русский Ватикан
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Сергиев Посад может получить особый статус как русский Ватикан 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
СЕРГИЕВ ПОСАД, 10 апр — РИА Новости. Федеральные и региональные власти могут провести большую реконструкцию подмосковного Сергиева Посада, где находится Троице-Сергиева лавра, и придать ему особый статус для сохранения исторического и духовного наследия города, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси и Кирилл.
На протяжении столетий Сергиева лавра, основанная в XIV веке Сергием Радонежским и расположенная в Сергиева Посада, является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
На заседании попечительского совета лавры с участием представителей государственной власти во вторник, патриарх не уточнил, в чем именно может заключаться «особый статус» города, добавив, что такие предложения сейчас обсуждаются.
"Хотел бы несколько слов сказать о той идее, которая постепенно стала формализоваться и приобретать вид уже конкретных предложений относительно возможной, очень существенной реорганизации города Сергиева Посада. Предложения стали поступать, в том числе в мой адрес, из разных источников. Суть их заключается в том, что во многих странах, государствах есть города, которые являются духовными центрами, имеющими значение для всего народа как в духовном, так и в историческом смысле этого слова", — сказал предстоятель Русской церкви.
В пример он привел Ватикан, который является «центром Католической церкви, духовным центром для всемирной католической общины», и город Кентербери в Великобритании — центр Англиканской церкви.
"Среди нашей общественности, представителей и местной, и федеральной власти стали возникать идеи, связанные с тем, чтобы попытаться придать и городу Сергиеву Посаду особый статус, и, конечно, в связи с этим провести серьезную реконструкцию города, направленную на, с одной стороны, сохранение памятников, с другой — на создание более благоприятной среды обитания людей. И в-третьих — подчеркнуть этой реорганизацией особый исторический и духовный статус нашего города", — рассказал предстоятель.
Он добавил, что святыни Сергиева Посада имеют «очень важное значение для всего народа, для нашего национального самосознания».
Попечительский совет Троице-Сергиевой лавры был создан в 2001 году указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Во вторник сопредседателем попечительского совета стал глава Ростеха Сергей Чемезов. В состав организации входят также наместник лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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