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Духовный центр России появится в Подмосковье
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Духовный центр России появится в Подмосковье 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сергиев Посад может стать духовным центром России. О присвоении такого статуса городу рассказал патриарх Кирилл во время заседания попечительского совета Троице‐Сергиевой лавры. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Если это произойдет, то в городе проведут масштабную реконструкцию, направленную на сохранение исторических памятников и создание более благоприятной среды.
Во время своей речи патриарх напомнил, что во многих странах есть духовные центры. Например, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, а Кентербери — духовным центром для Англиканской церкви.
В начале декабря Минстрой России, АИЖК (сейчас ДОМ.рф) и КБ «Стрелка» объявили о начале разработки концепции развития Сергиева Посада. По проекту предлагается сохранить исторический облик города, а также создать сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм.
Кроме того, по историческому маршруту, которым паломники шли из Москвы в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, собираются проложить экотропу. Проект получил название «Дорога в Лавру»: дорога пройдет по территориям городского округа Мытищи, а также Пушкинского и Сергиево-Посадского районов.
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