Духовный центр России появится в Подмосковье

Сергиев Посад может стать духовным центром России . О присвоении такого статуса городу рассказал патриарх Кирилл во время заседания попечительского совета Троице‐Сергиевой лавры. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Если это произойдет, то в городе проведут масштабную реконструкцию, направленную на сохранение исторических памятников и создание более благоприятной среды.

Во время своей речи патриарх напомнил, что во многих странах есть духовные центры. Например, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, а Кентербери — духовным центром для Англиканской церкви.

В начале декабря Минстрой России , АИЖК (сейчас ДОМ.рф) и КБ «Стрелка» объявили о начале разработки концепции развития Сергиева Посада. По проекту предлагается сохранить исторический облик города, а также создать сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм.