Воробьев принимает участие в заседании попечительского совета Троице‑Сергиевой лавры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в заседании попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, которое проходит в Покровском храме академии в подмосковном Сергиевом Посаде, передает во вторник корреспондент РИАМО

«За минувшие годы удалось многое сделать, и я хотел бы еще раз напомнить о том, что очень большой объем работы сделан в связи с празднованием 700-летия Преподобного Сергия Радонежского (в 2014 году — ред.). В 2014 году была историческая реставрация Троице-Сергиевой лавры», — подчеркнул в ходе заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он добавил, что реставрация лавры была проведена на высоком уровне.

«Сегодня мы имеем архитектурный, духовный и исторический шедевр в его не просто первозданной красоте, а в его максимальной красоте, которая только могла быть сделана», — сказал патриарх.

Он поблагодарил членов попечительского совета, которые многое сделали для восстановления Троице-Сергиевой лавры.