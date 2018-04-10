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Воробьев принимает участие в заседании попечительского совета Троице‑Сергиевой лавры
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Воробьев принимает участие в заседании попечительского совета Троице‑Сергиевой лавры 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в заседании попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, которое проходит в Покровском храме академии в подмосковном Сергиевом Посаде, передает во вторник корреспондент РИАМО.
«За минувшие годы удалось многое сделать, и я хотел бы еще раз напомнить о том, что очень большой объем работы сделан в связи с празднованием 700-летия Преподобного Сергия Радонежского (в 2014 году — ред.). В 2014 году была историческая реставрация Троице-Сергиевой лавры», — подчеркнул в ходе заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он добавил, что реставрация лавры была проведена на высоком уровне.
«Сегодня мы имеем архитектурный, духовный и исторический шедевр в его не просто первозданной красоте, а в его максимальной красоте, которая только могла быть сделана», — сказал патриарх.
Он поблагодарил членов попечительского совета, которые многое сделали для восстановления Троице-Сергиевой лавры.
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