Как православие отличается от католицизма

Официально разделение христианской церкви на Восточную (Православную) и Западную (Римско-Католическую) случилось в 1054 году, при участии папы Льва IX и патриарха Михаила Керулария. Оно стало финалом в противоречиях, давно назревших между двумя религиозными центрами распавшейся к V веку Римской империи — Рима и Константинополя.

Между ними наметились серьёзные разногласия как в области догматики, так и в части организации церковной жизни.

После перенесения столицы из Рима в Константинополь в 330 году на первый план в общественно-политической жизни Рима стало выдвигаться духовенство. В 395 году, когда империя фактически распалась, Рим стал официальной столицей западной ее части. Но политическая нестабильность вскоре привела к тому, что фактическое управление этими территориями оказалось в руках епископов и папы.

Во многом это стало поводом для притязаний папского престола на главенство над всею христианской Церковью. Притязания эти были отвергнуты Востоком, хотя с первых веков христианства авторитет римского папы на Западе и на Востоке был очень велик: без его одобрения не мог открываться и закрываться ни один вселенский собор.

Культурные предпосылки

Историки Церкви отмечают, что в западных и восточных областях империи христианство развивалось по-разному, под мощным влиянием двух культурных традиций — эллинской и римской. «Эллинский мир» воспринял христианское учение как определенную философию, открывающую путь единения человека с Богом.

Этим объясняется обилие богословских трудов отцов Восточной Церкви, направленных на осмысление этого единения, достижения «обожения». В них часто видно влияние греческой философии. Такая «богословская пытливость» иногда приводила к еретическим уклонениям, которые отвергались Соборами.

Мир же римского христианства, по выражению историка Болотова, испытал «воздействие романского на христианское». «Римский мир» воспринял христианство в более «юридически-правовом» ключе, методично созидая Церковь как своеобразный общественно-правовой институт. Профессор Болотов пишет, что римские богословы «поняли христианство как богооткровенную программу общественного устройства».

Римскому богословию был присущ «юридизм», в том числе — в отношении Бога к человеку. Выражался он в том, что добрые дела понимались здесь как заслуги человека перед Богом, а покаяния было недостаточно для прощения грехов.

Позже сформировалась концепция искупления по примеру Римского права, которая полагала в основание отношений Бога и человека категории виновности, выкупа и заслуг. Эти нюансы породили различия в догматике. Но, помимо этих различий — также банальная борьба за власть и личные претензии иерархов с обеих сторон в итоге стали причиной разделения.

Основные отличия

На сегодняшний день католицизм имеет много обрядовых и догматических отличий от православия, но мы рассмотрим самые важные.

Первое отличие состоит разном понимании принципа единства Церкви. В Православной церкви нет единого земного главы (главой её считается Христос). В ней есть «предстоятели» — патриархи поместных, независимых друг от друга Церквей — Русской, Греческой, и т.д.

Католическая же церковь (от греческого «кафоликос» — «всеобщий») одна, и основанием своего единства считает наличие видимого главы, коим является Папа. Этот догмат называется «примат (первенство) Папы Римского». Мнение Папы Римского по вопросам веры признаётся католиками «непогрешимым» — то есть, безошибочным.

Символ веры

Также католическая церковь добавила к тексту Символа Веры, принятому на Никейском Вселенском Соборе, фразу об исхождении Святого Духа от Отца и Сына («филиокве»). Православная церковь признаёт исхождение только от Отца. Хотя отдельные святые отцы Востока признавали «филиокве» (например, Максим Исповедник).

Жизнь после смерти

Помимо этого в католицизме принят догмат о чистилище: временном состоянии, в котором пребывают после смерти души, не готовые к раю.

Дева Мария

Важным расхождением также является то, что в католической церкви есть догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, утверждающий изначальное отсутствие в Богородице первородного греха. Православные, прославляя святость Божьей Матери, считают, что он Ей был присущ, подобно всем людям. Также этот католический догмат вступает в противоречие с тем, что Христос был наполовину человеком.

Индульгенция

В средние века в католицизме оформилось учение о «сверхдолжных заслугах святых»: «запасе добрых дел», которые совершили святые. Церковь распоряжается этим «запасом», дабы восполнить недостаток «добрых дел» раскаявшихся грешников.

Отсюда выросло учение об индульгенциях — освобождении от временного наказания за грехи, в которых человек покаялся. В эпоху Возрождения бытовало неверное понимание индульгенции как возможности отпущения грехов за деньги и без исповеди.

Целибат

Католицизм запрещает брак священнослужителям (целибатное священство). В Православной церкви брак запрещен лишь для монашествующих священников и иерархов.

Внешняя часть

Что касается обрядов, то в католицизме признается как богослужение латинского обряда (месса), так и византийского (у грекокатоликов).

Литургия в Православной церкви служится на просфорах (квасном хлебе), католическое богослужение — на пресном хлебе (опресноках).

У католиков практикуется Причащение под двумя видами: только Телом Христовым (для мирян), и Телом и Кровью (для священнослужителей).

Крестное знамение католики полагают слева направо, православные — наоборот.

Постов в католицизме меньше, и они мягче, чем в православии.

В католическом богослужении используется орган.

Несмотря на эти и другие расхождения, которые накапливались веками, у православных и католиков очень много общего. Более того — что-то было заимствовано католиками с Востока (например, учение о вознесении Богородицы).

Почти все поместные православные церкви (кроме Русской) живут, как и католики, по григорианскому календарю. Обе конфессии признают Таинства друг друга.

Разделение Церкви — историческая и непреодоленная трагедия христианства. Ведь Христос молился о единении Своих учеников, коими являются все, кто стремится исполнять Его заповеди и исповедует Его Сыном Божиим: «Да будут все едино как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино — да уверует мир, что Ты послал Меня».