Ещё
Как православие отличается от католицизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как православие отличается от католицизма 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Официально разделение христианской церкви на Восточную (Православную) и Западную (Римско-Католическую) случилось в 1054 году, при участии папы Льва IX и патриарха Михаила Керулария. Оно стало финалом в противоречиях, давно назревших между двумя религиозными центрами распавшейся к V веку Римской империи — Рима и Константинополя.
Между ними наметились серьёзные разногласия как в области догматики, так и в части организации церковной жизни.
После перенесения столицы из Рима в Константинополь в 330 году на первый план в общественно-политической жизни Рима стало выдвигаться духовенство. В 395 году, когда империя фактически распалась, Рим стал официальной столицей западной ее части. Но политическая нестабильность вскоре привела к тому, что фактическое управление этими территориями оказалось в руках епископов и папы.
Во многом это стало поводом для притязаний папского престола на главенство над всею христианской Церковью. Притязания эти были отвергнуты Востоком, хотя с первых веков христианства авторитет римского папы на Западе и на Востоке был очень велик: без его одобрения не мог открываться и закрываться ни один вселенский собор.
Культурные предпосылки
Историки Церкви отмечают, что в западных и восточных областях империи христианство развивалось по-разному, под мощным влиянием двух культурных традиций — эллинской и римской. «Эллинский мир» воспринял христианское учение как определенную философию, открывающую путь единения человека с Богом.
Этим объясняется обилие богословских трудов отцов Восточной Церкви, направленных на осмысление этого единения, достижения «обожения». В них часто видно влияние греческой философии. Такая «богословская пытливость» иногда приводила к еретическим уклонениям, которые отвергались Соборами.
Мир же римского христианства, по выражению историка Болотова, испытал «воздействие романского на христианское». «Римский мир» воспринял христианство в более «юридически-правовом» ключе, методично созидая Церковь как своеобразный общественно-правовой институт. Профессор Болотов пишет, что римские богословы «поняли христианство как богооткровенную программу общественного устройства».
Римскому богословию был присущ «юридизм», в том числе — в отношении Бога к человеку. Выражался он в том, что добрые дела понимались здесь как заслуги человека перед Богом, а покаяния было недостаточно для прощения грехов.
Позже сформировалась концепция искупления по примеру Римского права, которая полагала в основание отношений Бога и человека категории виновности, выкупа и заслуг. Эти нюансы породили различия в догматике. Но, помимо этих различий — также банальная борьба за власть и личные претензии иерархов с обеих сторон в итоге стали причиной разделения.
Основные отличия
На сегодняшний день католицизм имеет много обрядовых и догматических отличий от православия, но мы рассмотрим самые важные.
Первое отличие состоит разном понимании принципа единства Церкви. В Православной церкви нет единого земного главы (главой её считается Христос). В ней есть «предстоятели» — патриархи поместных, независимых друг от друга Церквей — Русской, Греческой, и т.д.
Католическая же церковь (от греческого «кафоликос» — «всеобщий») одна, и основанием своего единства считает наличие видимого главы, коим является Папа. Этот догмат называется «примат (первенство) Папы Римского». Мнение Папы Римского по вопросам веры признаётся католиками «непогрешимым» — то есть, безошибочным.
Символ веры
Также католическая церковь добавила к тексту Символа Веры, принятому на Никейском Вселенском Соборе, фразу об исхождении Святого Духа от Отца и Сына («филиокве»). Православная церковь признаёт исхождение только от Отца. Хотя отдельные святые отцы Востока признавали «филиокве» (например, Максим Исповедник).
Жизнь после смерти
Помимо этого в католицизме принят догмат о чистилище: временном состоянии, в котором пребывают после смерти души, не готовые к раю.
Дева Мария
Важным расхождением также является то, что в католической церкви есть догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, утверждающий изначальное отсутствие в Богородице первородного греха. Православные, прославляя святость Божьей Матери, считают, что он Ей был присущ, подобно всем людям. Также этот католический догмат вступает в противоречие с тем, что Христос был наполовину человеком.
Индульгенция
В средние века в католицизме оформилось учение о «сверхдолжных заслугах святых»: «запасе добрых дел», которые совершили святые. Церковь распоряжается этим «запасом», дабы восполнить недостаток «добрых дел» раскаявшихся грешников.
Отсюда выросло учение об индульгенциях — освобождении от временного наказания за грехи, в которых человек покаялся. В эпоху Возрождения бытовало неверное понимание индульгенции как возможности отпущения грехов за деньги и без исповеди.
Целибат
Католицизм запрещает брак священнослужителям (целибатное священство). В Православной церкви брак запрещен лишь для монашествующих священников и иерархов.
Внешняя часть
Что касается обрядов, то в католицизме признается как богослужение латинского обряда (месса), так и византийского (у грекокатоликов).
Литургия в Православной церкви служится на просфорах (квасном хлебе), католическое богослужение — на пресном хлебе (опресноках).
У католиков практикуется Причащение под двумя видами: только Телом Христовым (для мирян), и Телом и Кровью (для священнослужителей).
Крестное знамение католики полагают слева направо, православные — наоборот.
Постов в католицизме меньше, и они мягче, чем в православии.
В католическом богослужении используется орган.
Несмотря на эти и другие расхождения, которые накапливались веками, у православных и католиков очень много общего. Более того — что-то было заимствовано католиками с Востока (например, учение о вознесении Богородицы).
Почти все поместные православные церкви (кроме Русской) живут, как и католики, по григорианскому календарю. Обе конфессии признают Таинства друг друга.
Разделение Церкви — историческая и непреодоленная трагедия христианства. Ведь Христос молился о единении Своих учеников, коими являются все, кто стремится исполнять Его заповеди и исповедует Его Сыном Божиим: «Да будут все едино как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино — да уверует мир, что Ты послал Меня».
Кириллица: последние новости
Что запрещено делать православному в католическом храме Благодатный огонь: свет, огонь и благодать К каким женщинам на Руси нельзя было прикасаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России259
Поставщики бытовой техники увеличивают цены312
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста108
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег75
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение