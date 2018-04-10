Спорим, вы не видите это изображение?

Оптические иллюзии — это действительно нечто необычное, нечто, что заставляет мозг думать иначе.

Сегодня на Reddit появилась ещё одна интересная иллюзия. Вы вроде и видите картинку, а вроде и нет.

Как это работает?

1. Смотрите в центр изображения в течение нескольких секунд (до минуты).

2. Делайте это неподвижно, просто смотрите в одну точку. Двигать глазами нельзя.

Не сработало?

Если вы все ещё видите цвета:

— закройте один глаз и смотрите в центр картинки вторым

— наведите курсор мыши в центр изображения и смотрите только на него

После этого изображение банально растворится, и вы увидите белый фон.

Почему так происходит

Профессор Медицинского центра SUNY Downstate Сусана Мартинес-Конде назвала это явление нейронной адаптацией. То есть вы привыкаете к тому, что видите, и перестаете это замечать.

В качестве примера она привела носки. Вы надеваете их и знаете, что они находятся у вас на ногах, но через некоторое время попросту перестаете их замечать, будто их и нет.

И даже если вы смотрите в одну точку, это не значит, что глаза не совершают микродвижения. Но если вы смотрите на объект и намеренно стараетесь не двигать глазами, цвета исчезают.