Где изготовить портрет для «Бессмертного полка»?

Остался месяц до празднования Дня Победы. Хотели бы пройтись в «Бессмертном полку» с портретом своего деда. Где можно изготовить фото для участия в шествии?

Отвечает координатор акции «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова:

«Нет формализованных стандартов портретов, с которыми пройдут участники шествия. Изготовить портрет можно как самостоятельно, так и обратившись в дружественные полку пермские типографии. Важно: уважайте однополчан и не делайте портреты больше формата А3, иначе он будет закрывать лица героев, чьи портреты несут сзади. Портрет, сделанный в типографии, отретушируют, покроют пластиком и плёнкой, сделают ручку. Стоимость — 480 рублей. Узнать адреса типографий можно на сайте организаторов мероприятия».