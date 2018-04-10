В районе Куркино встретили Светлое Христово Воскресение

Главный праздник православных христиан — светлое Христово Воскресение — встретили в районе района Куркино

Накануне, в Великую субботу, в храмах Владимирской иконы Божией Матери в Куркине и храме святого Георгия Победоносца освятили куличи и другие пасхальные угощения. В ночь с 7 на 8 апреля в храмах прошли пасхальные богослужения, наполненные торжеством победы жизни над смертью.

Неподалеку от Куркина, в парке «Северное Тушино» на улице Свободы открылся фестиваль «Пасхальный дар». Он продлится до 15 апреля. (ск)