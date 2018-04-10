Ещё
ДГТУ покупает иконостас за 1,4 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДГТУ покупает иконостас за 1,4 млн руб 

Деловое сообщество 3 часа назад
Донской государственный технический университет для оснащения своего филиала в городе Шахты готов отдать 1,4 млн руб на изготовление иконостаса с ликом святых. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Планируется, что иконостас станет учебным наглядным пособием на кафедре «Православная культура и теология». Он должен быть размерами 9,2 x 4,9 метра, а также содержать 36 икон. Иконостас подрядчик должен изготовить из МДФ, массива сосны, липы, вскрыт золотым и акриловым лаком. Также перечислены лики святых, которые должны присутствовать на нем, в частности, великомученица Татьяна, преподобный Сергий Радонежский, архангелы Михаил и Гавриил. Иконы должны быть отпечатаны на матовом холсте при помощи многоцветного плоттера.
Деловое сообщество: последние новости
Рост коммунальных платежей для дончан на 4% прогнозируют с июля Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации В Ростове появятся памятники самолету Су-27 и Азово-Донским морякам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России259
Поставщики бытовой техники увеличивают цены312
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста108
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег75
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение