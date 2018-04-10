ДГТУ покупает иконостас за 1,4 млн руб 

Донской государственный технический университет для оснащения своего филиала в городе Шахты готов отдать 1,4 млн руб на изготовление иконостаса с ликом святых. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Планируется, что иконостас станет учебным наглядным пособием на кафедре «Православная культура и теология». Он должен быть размерами 9,2 x 4,9 метра, а также содержать 36 икон. Иконостас подрядчик должен изготовить из МДФ, массива сосны, липы, вскрыт золотым и акриловым лаком. Также перечислены лики святых, которые должны присутствовать на нем, в частности, великомученица Татьяна, преподобный Сергий Радонежский, архангелы Михаил и Гавриил. Иконы должны быть отпечатаны на матовом холсте при помощи многоцветного плоттера.