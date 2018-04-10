ДГТУ покупает иконостас за 1,4 млн руб

Донской государственный технический университет для оснащения своего филиала в городе Шахты готов отдать 1,4 млн руб на изготовление иконостаса с ликом святых. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.