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Дамиановские чтения
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Дамиановские чтения 

Курские известия 4 часа назад
Фото: Курские известия
В Курской области прошли традиционные научно-образовательные Знаменские чтения
Основную тему «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации» обсуждали на различных площадках. В государственной сельхозакадемии в рамках проводимых здесь XV Дамиановских чтений нравственные ориентиры искали в прошлом Курского края. Здесь уже несколько лет подряд базируется православная исследовательская площадка — учёные, краеведы, любители рассказывают о результатах своих изысканий и новых находках.
Научно-практическая конференция, посвящённая памяти архиепископа Курского Дамиана (Воскресенского) и других православных священнослужителей и верующих, ставших жертвами политических репрессий, в год столетия начала гонений на Русскую Православную Церковь не могла не вспомнить о деле ревнителей церкви, в результате которого пострадал сам владыка Дамиан, курские священнослужители и простые миряне. Ему было посвящено несколько выступлений. Главный биограф священномученика Дамиана председатель Историко-архивной комиссии Курской епархии иерей Владимир Русин рассказал о своих находках, связанных с обнаружением архивов его сына архиепископа Михаила.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института русско-славянских исследований им. Данилевского Александр Бунин посвятил своё выступление репрессированным по этому же делу курским монахиням, отправленным в ссылку на три года. Большинство из них были сёстрами существовавшего на нелегальном положении курского женского Свято-Троицкого монастыря. Свои исследования провели и в с. Полукотельниково Обоянского района, где служил когда-то будущий святой. На этот раз доклад протоиерея Николая Ильчука был посвящён не кому-то из репрессированных по делу ревнителей церкви, а сыну пострадавшего, опасавшемуся за судьбу родных и вынужденному говорить, что он сирота. Эта трагедия навсегда разлучила его с горячо любимой малой родиной.
Спектр тем был достаточно широк, как и география приехавших на Дамиановские чтения исследователей. Так, слушатели узнали новые факты, касающиеся крушения царского поезда у с. Борки, открыли для себя православное Марьино (докладчик — доктор исторических наук, профессор Александра Друговская) и удивительные моменты жизни незаслуженно забытого земляка, настоятеля Киево-Печерской Лавры архиепископа Амвросия (Булгакова), выпускника курской семинарии, воспитанника тогда ещё курской Глинской пустыни (докладчик — иерей Сергий Конорев). Опыт духовного наставничества и монашеской жизни этой обители он будет распространять, став настоятелем в нескольких монастырях и в Почаевской и Киево-Печерской Лаврах. Благодаря его трудам устройство этих обителей выйдет на новый духовный уровень.
Об этих и других исследованиях мы расскажем в следующих выпусках «Духовного родника».
Ирина Сафонова
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