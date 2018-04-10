«Визави с миром». Владыка Ювеналий о Пасхе и сплочении народа

«Визави с миром». Владыка Ювеналий о Пасхе и сплочении народаГость программы ответит также на вопросы о том, что можно сделать для сплочения народа и возвращения его к истокам и ценностям, о близости церкви и государства, и нужна ли такая близость.

Речь в программе пойдет и об итогах празднования столетней годовщины восстановления патриаршества в РПЦ , о связи патриотичности и православия, о значении для будущих поколений граждан России сохранения памяти о сталинских репрессиях с точки зрения Русской православной церкви.

Кроме того, владыка Ювеналий расскажет о самой страшной страсти для человека, о том, влияет ли имя на дальнейшую человеческую судьбу, и о том, как церковь приняла воссоединение Крыма с Россией и много ли в Крыму православных святынь.

Гость программы: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

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