Иверская икона Божьей матери: чудо, помогающее в самые трудные периоды жизни

10 апреля, во вторник Светлой седмицы, православные празднуют День Иверской иконы Божией Матери.

Праздник этот переходящий, но каждый раз — удивительно светлый. Икона Иверской Божьей Матери — одна из самых известных на священной горе Афон и одна из самых красивых, если нечто подобное можно говорить в отношении иконы. Тонкое лицо с выразительными глазами, наполненными добром, трогательная незащищенность в зафиксированном движении руки — это она, Иверская. Красива икона настолько, что от нее невозможно отвести глаз. И хотя первые упоминания этой иконы встречаются только в IX веке, православные верят, что дивной красоты лик был создан евангелистом Лукой и даже писан с самой Богородицы. То есть, выражаясь светским языком, прекрасное лицо — это и есть портрет Девы Марии, принесшей миру Спасителя.

До IX века никаких сведений об этой иконе не было или во всяком случае не сохранилось. Она упоминается впервые в острый период иконоборчества. Образ был спрятан в доме у одной благочестивой женщины, оставшейся вдовой. Она ценила образ, но кто-то выдал ее тайну и однажды к вдове пришли посланники иконоборцев с требованием отдать образ. Дело было в Византии. Знаменитые на весь мир «византийские дары» «сработали» и тут: вдова умолила стражников не уничтожать образ сразу, а дать ей помолиться ему до утра. Конечно, просьбу она сопроводила взяткой. Деньги солдаты взяли, однако уходя один из них в озлоблении ударил образ копьем. Все ахнули: из иконы потекла кровь. Солдат, кстати, потом долго раскаивался в содеянном и стал в результате монахом, ну а отметина от копья сохранилась на образе до нашего времени.

Всю ночь женщина молилась и плакала и к утру услышала решение Господа — он велел ей опустить икону в воды Средиземного моря. Только так можно будет его сохранить. Сомнения обуревали вдовой, но она не посмела ослушаться и сделала так, как указано. Икона на миг погрузилась в воду, но затем показалась на поверхности, причем не «лежа», а стоя, и так и поплыла по морю в вертикальном положении. Вдова упала на колени — от лика поднялся к небесам столб яркого сияния.

ЧЕМ И КАК ПОМОГАЕТ ИКОНА

Афонский отшельник Нил Мироточивый предупреждал, что Иверская Божья Матерь покинет святое место лишь перед вторым пришествием Христа, Страшным Судом. По уверениям монахов, образ предупреждает о переменах и испытаниях, причем уже много веков. Например, перед землетрясением в Армении и нападением на Ирак лампадка перед образом начала раскачиваться. А перед Первой мировой войной монахи увидели, что лик Христа на иконе стал из кроткого грозным. Когда монастырь атаковали персы, монахи молились образу, и войско врага было уничтожено внезапно налетевшей бурей: воины погибли, корабли были потоплены. Зато военачальник Амир остался в живых и был так сражен чудом, что произошло у него на глазах, что дал монастырю денег, чтобы он построил оборонительную стену.

Чудесные исцеления от тяжелых болезней при молении образу зафиксированы документально. Вы можете сами видеть свидетельства этому — в жар Богородице люди оставляют у образа многочисленные дары. Даже копии Иверской иконы защищают дом от злых сил, недобрых людей, краж и пожаров. Иверской молятся в минуты отчаяния и разочарований, в самые тяжелые минуты жизни икона помогает обрести веру и душевное равновесие.

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