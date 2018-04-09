Ещё
В Ульяновской области объявили декаду единства народов, добра и духовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновской области объявили декаду единства народов, добра и духовности 

ТАСС 19 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о проведении в регионе декады единства народов, добра и духовности. Об этом он сообщил в понедельник на Совете по вопросам религии с участием апостольского нунция Римско-Католической церкви в Российской Федерации, архиепископа Челестино Мильоре.
"Мы приняли решение объявить в период с 27 мая по 6 июня декаду единства народов, добра и духовности. Сюда войдет перечень мероприятий… День святой Троицы, Масторавань морот, ифтах, Акатуй, крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы Казанской Жадовской, организация и проведение Дней памяти Андрея Блаженного, организация и проведение фестиваля, приуроченного к Дню русского языка", — сказал он.
По мнению губернатора, серия мероприятий позволит укрепить единство российской нации, упрочнит межнациональные и межконфессиональные отношения, а также будет способствовать этнокультурному развитию народов РФ, проживающих на территории Ульяновской области. Морозов также доложил апостольскому нунцию Римско-Католической церкви в Российской Федерации, что в городе в ближайшее время начнется строительство католического храма.
"Мы приняли решение… о выделении земельного участка в Заволжском районе города под строительство католической церкви. Это очень важный шаг в развитии и поддержании межконфессионального диалога", — уточнил он.
Губернатор также одобрил инициативу о переименовании одной из улиц города в честь известного симбирского святого Андрея Блаженного (1763-1841) и призвал более детально обсудить этот вопрос. Андрей Блаженный Симбирский (Огородников) обладал даром исцеления и прозорливости. В 1998 году его канонизировали как местночтимого святого. В Ульяновске уже установили памятник святому.
ТАСС: последние новости
Патриарх Кирилл: мировой кризис веры и нравственности не коснулся России Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы Патриарх Кирилл на Пасху посетит заключенных Бутырской тюрьмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России269
Поставщики бытовой техники увеличивают цены313
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста109
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег77
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение