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Храм Георгия Победоносца в Коптеве стал героем телепередачи «Кулинарное паломничество»
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Храм Георгия Победоносца в Коптеве стал героем телепередачи «Кулинарное паломничество» 

Управа района Коптево города Москвы 20 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Очередной выпуск телепередачи телеканала «СОЮЗ» «Кулинарное паломничество» был полностью отснят в приходе храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве.
— В большой трапезной нашего храма рецептами традиционных пасхальных блюд поделилась с телезрителями Нина Фараджева — руководитель кулинарных курсов при храме великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, — сообщил представитель церкви.
В храме отметили, что самостоятельно испечь куличи и приготовить творожную пасху вместе с детьми и домочадцами не так уж и сложно.
(ео)
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