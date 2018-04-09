Храм Георгия Победоносца в Коптеве стал героем телепередачи «Кулинарное паломничество»

Очередной выпуск телепередачи телеканала «СОЮЗ» «Кулинарное паломничество» был полностью отснят в приходе храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве.

— В большой трапезной нашего храма рецептами традиционных пасхальных блюд поделилась с телезрителями Нина Фараджева — руководитель кулинарных курсов при храме великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, — сообщил представитель церкви.

В храме отметили, что самостоятельно испечь куличи и приготовить творожную пасху вместе с детьми и домочадцами не так уж и сложно.

(ео)