Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил три храма в Сосенском

Фото: администрация поселения Сосенское Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 апреля, в Великую субботу, побывал в трех храмах на территории поселения Сосенское. — Он освятил пасхальные угощения, встретился с настоятелями и пообщался с прихожанами. Патриарх Кирилл побывал в трех храмах поселения: Святых Новомучеников и Исповедников Российских, Казанской иконы Божией Матери в деревне Сосенки и Архангела Михаила в деревне Летово. В поездке его сопровождал управляющий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений, — сообщили в администрации поселения Сосенское. Добавим, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, кроме прочего, посетил храмы в поселениях Московский, Внуковское и Мосрентген.