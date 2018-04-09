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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил три храма в Сосенском
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил три храма в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Сосенское
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 апреля, в Великую субботу, побывал в трех храмах на территории поселения Сосенское.
— Он освятил пасхальные угощения, встретился с настоятелями и пообщался с прихожанами. Патриарх Кирилл побывал в трех храмах поселения: Святых Новомучеников и Исповедников Российских, Казанской иконы Божией Матери в деревне Сосенки и Архангела Михаила в деревне Летово. В поездке его сопровождал управляющий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений, — сообщили в администрации поселения Сосенское.
Добавим, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, кроме прочего, посетил храмы в поселениях Московский, Внуковское и Мосрентген.
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