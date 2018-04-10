В Самару доставят частицу облачения святого преподобного Паисия Святогорца

В субботу, 14 апреля, из Греции Самару будет доставлена святыня — частица монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, известного подвижника и чудотворца из Афонского монастыря, причисленного к лику святых в 2015 году.

Молебен на месте пребывания святыни отслужит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Святыня будет открыта для поклонения в ТК «Амбар» (Самара, Южное шоссе, 5) 14апреля с 15:00 до 22:00 и 15 апреля с 10:00 до 22:00, в выставочном центре ТК «Амбар» «BlackBoxExpo».

Ближайший ориентир — вход в магазин «Спортмастер».

Вход свободный.