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В Самару доставят частицу облачения святого преподобного Паисия Святогорца
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В Самару доставят частицу облачения святого преподобного Паисия Святогорца 

АиФ-Самара 19 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В субботу, 14 апреля, из Греции в Самару будет доставлена святыня — частица монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, известного подвижника и чудотворца из Афонского монастыря, причисленного к лику святых в 2015 году.
Молебен на месте пребывания святыни отслужит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Святыня будет открыта для поклонения в ТК «Амбар» (Самара, Южное шоссе, 5) 14апреля с 15:00 до 22:00 и 15 апреля с 10:00 до 22:00, в выставочном центре ТК «Амбар» «BlackBoxExpo».
Ближайший ориентир — вход в магазин «Спортмастер».
Вход свободный.
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