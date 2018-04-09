Пасхальный крестный ход прошёл в Северном Бутове

В воскресенье, 8 апреля, в нашем районе — как и везде, где живут православные русские люди — отметили Пасху. Одним из главных событий нынешней Пасхи стал крестный ход с участием сотен бутовчан.

Процессия с иконами и хоругвями двинулась от от храма святого благоверного князя Димитрия Донского до памятного камня с изображением князя Димитрия, находящегося у южного входа на станцию метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Участниками крестного хода стали прихожане храма святого благоверного князя Димитрия Донского, члены молодёжного актива Юго-Западного викариатства Москвы и присоединившиеся к ним бутовчане.

Выступивший перед участниками крестного хода отец Андрей постарался найти нужные слова для сердца каждого из них. Также в этот день для участников крестного хода спели ученики воскресной школы при храме святого благоверного князя Димитрия Донского.

Нынешний пасхальный крестный ход стал символом единения всех бутовских православных верующих. И пусть единение это будет не только в праздничный день!