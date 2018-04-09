Что запрещено делать православному в католическом храме

Путешествуя по Европе и Латинской Америке в качестве туриста или по делам, многие наверняка задавались вопросом: возможно ли, будучи православным, посетить католический храм и как себя там вести, чтобы чего-нибудь случайно не нарушить.

Общие правила

Прежде всего, нужно иметь в виду, что католический храм — это христианский храм и, соответственно, здесь уместны те же поведенческие нормы, что и в православии: скромность в одежде, пристойное поведение.

католической церкви нет серьёзных требований к внешнему виду прихожан: лишь мужчинам предписывается снимать головные уборы, женщины же могут быть одеты как угодно, но скромно.

В католических храмах часто проходят концерты органной музыки, которые также можно посещать всем. При входе не принято креститься — достаточно лёгкого поклона головы, и обязательно нужно отключить звук мобильного телефона.

Если есть желание фотографировать — лучше узнать заранее, можно ли это делать и когда.

Во многих храмах также можно купить свечи. В Европе их иногда заменяют электрическими, которые включают за некоторое пожертвование.

Положить крестное знамение в католическом храме можно по православному обычаю — справа налево.

Если есть желание поговорить со священником, необходимо дождаться окончания богослужения, заранее узнать, как к нему следует обращаться и, если он занят разговором — подождать в стороне.

Любой вопрос, касающийся храма, можно задать служителю церковной лавки или прихожанам (но важно не мешать при этом их молитве).

Правила поведения на мессе

Православным можно посещать католическую мессу и молиться, но нельзя приступать к Таинству Евхаристии, исповедоваться католическому священнику.

В целом, имея то же устройство, что и православный храм, католический собор несколько отличается. Например, в нём отсутствует иконостас, но есть небольшая преграда, не закрывающая от глаз прихожан «святая святых» — пресбитериум. Это подобие алтаря, где совершается богослужение и хранятся Святые Дары, перед которыми всегда горит лампада.

Независимо от вероисповедания, мирянам заходить за эту преграду категорически запрещено. Католики, проходя мимо этого места, совершают коленопреклонение или небольшой поклон (конечно, не во время богослужения). То же самое могут сделать и православные.

Если видите, что идет исповедь, нельзя подходить близко исповедальне, лучше обойти это место.

Во время мессы ходить по храму нельзя. Лучше занять одну из скамеек, предназначенных для молитв. Каждая из них имеет снизу специальные перекладины для коленопреклонений, поэтому лучше не становиться на них в обуви, а лишь коленями.

Иногда на алтарный стол выносят для поклонения Святые Дары («Адорация»). В это время тоже не стоит расхаживать по храму, так как прихожане, обычно, стоя на коленях, молятся в этот момент. Также не нужно часто креститься во время мессы — в католицизме это не принято и может отвлечь других людей от молитвы.

На богослужении, перед Евхаристией, католики, обращаясь друг к другу со словами «Мир тебе!», совершают небольшой поклон или рукопожатие. Учтите, что и к вам могут обратиться так же, и нужно будет ответить аналогично.

Если же вы попали на мессу, но не имеете намерения молиться, не стоит занимать скамью рядом с молящимся — это может помешать, так как в определённые моменты католического богослужения принято вставать или преклонять колени. Лучше остаться позади или занять одну из последних дальних скамеек, если она свободна.

При входе и выходе из храма католики подходят небольшой ёмкости со святой водой, слегка опускают в неё пальцы и совершают крестное знамение — это является неким символом принятого крещения. Поэтому не надо задерживаться на входе, чтобы не мешать этому процессу.