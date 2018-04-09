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Библиотеку духовной литературы открыли в Приходском доме Храма Феодора Ушакова
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Библиотеку духовной литературы открыли в Приходском доме Храма Феодора Ушакова 

Управа района Новогиреево 23 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Приходской дом Храма святого Феодора Ушакова в Новогирееве и строящегося Храма святого князя Владимира открыл для всех желающих библиотеку духовной литературы.
В библиотеке есть абонемент и читальный зал. Кроме того, при необходимости здесь можно получить консультацию священника. Православный консультант поможет определиться с выбором книг для чтения в соответствии с вашими интересами и запросами. Польза чтения духовной литературы неоднократно упоминалась в трудах и проповедях выдающихся деятелей православия: святителя Феофана Затворника, святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского и других.
Библиотека работает по воскресеньям с 11.30 до 14.00. Приходской дом находится по адресу: улица Перовская, дом 66, корпус 3, квартал «Большое Кусково».
Библиотека также приглашает всех желающих поделиться собственной православной литературой.
Фото — Александр Калугин.
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