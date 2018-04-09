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Невозможность отправиться в прошлое и построить больше церквей опечалила Ресина
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Невозможность отправиться в прошлое и построить больше церквей опечалила Ресина 

Мослента 35 минут назад
Советник мэра Москвы и патриарха Кирилла, куратор программы по строительству новых храмов в столице Владимир Ресин заявил, что начинать ее следовало гораздо раньше. Его слова передает «Интерфакс».
«Вообще нашу программу надо было начинать лет на 20-30 раньше», — сказал Ресин.
По его мнению, востребованность новых храмов очевидна, так как люди приходят в них даже из соседних районов. «Это говорит о многом, и прежде всего, дает уверенность в том, что работа наша нужна, полезна в воспитании подрастающего поколения. Я вижу, как в новых воскресных школах учатся целыми семьями», — заключил он.
Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время появилось более 40 храмов, еще 28 строятся. Участки для храмов подбирают исходя из обращений верующих, а строительство ведется исключительно на пожертвования.
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