Невозможность отправиться в прошлое и построить больше церквей опечалила Ресина

Советник мэра Москвы и патриарха Кирилла, куратор программы по строительству новых храмов в столице Владимир Ресин заявил, что начинать ее следовало гораздо раньше. Его слова передает «Интерфакс»

«Вообще нашу программу надо было начинать лет на 20-30 раньше», — сказал Ресин.

По его мнению, востребованность новых храмов очевидна, так как люди приходят в них даже из соседних районов. «Это говорит о многом, и прежде всего, дает уверенность в том, что работа наша нужна, полезна в воспитании подрастающего поколения. Я вижу, как в новых воскресных школах учатся целыми семьями», — заключил он.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время появилось более 40 храмов, еще 28 строятся. Участки для храмов подбирают исходя из обращений верующих, а строительство ведется исключительно на пожертвования.