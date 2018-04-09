Максим Галкин трогательно рассказал о своей покойной маме

Телеведущий Максим Галкин решил поделиться с подписчиками в Instagram фрагментами из истории своей семьи. Дело в том, что 9 апреля 2004 года не стало матери артиста Натальи Григорьевны Галкиной , которая в девичестве носила фамилию Прагина. С тех пор Максим Галкин нежно хранит все воспоминания о маме, не забывая ее неоценимый вклад в его судьбу. Так, оказалось, что у артиста хранится даже статья из газеты «Свободная Болгария» за 31 июля 1946 года. Там есть строчки о том, как на пианино успешно выступила пятилетняя Наташа Прагина, его мама.

Мамы не стало ровно 14 лет назад, 9 апреля 2004. 7 апреля между гастролями я навещал ее в Израиле , где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю… но тогда совпало все. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи,

рассказал Максим Галкин.

Он еще раз поблагодарил Наталью Григорьевну за все, что она для него сделала и посоветовал подписчикам беречь своих мам.

Кроме того, артист рассказал необычную историю. Оказывается, после окончания Великой Отечественной войны его маме пришлось два года жить в Болгарии . Родителей Натальи Григорьевны поселили в дом болгарского фабриканта. И две семьи сдружились между собой. «К сожалению, по возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка дружбы оборвалась. В 1996 году я с родителями поехал в Болгарию. Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в прекрасный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не особо надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков», — поделился артист. В результате, семья все же нашла похожий дом. Во дворе их встретил седой мужчина. Внезапно он узнал свою бывшую соседку.

Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: «Наташа!» Это было невероятно! Спустя полвека! Мужчина был сыном фабриканта, в 1946 году ему было семнадцать. На фото он с мамой в тот памятный день. Мы просидели несколько часов в гостях, пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу семью,

также рассказал Максим Галкин.

Напомним, что артист уже давно успел обзавестись собственной семьей и стать отцом. Сейчас телеведущий женат на певице Алле Пугачевой , вместе с которой он воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Недавно, например, он показал, как научил Лизу играть в игру своего детства.

Фото: Instagram @maxgalkinru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!