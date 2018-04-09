Максим Галкин рассказал трогательную историю о своей маме в годовщину ее смерти

Сегодня Максим Галкин растрогал интернет-пользователей постом, который он посвятил своей покойной маме. В своем Инстаграм артист опубликовал фотографию женщины и рассказал историю, которая запала ему в душу. Как оказалось, в послевоенное время мама Галкина вместе со своими родителями жила в Болгарии в доме местного фабриканта. Семьи очень сдружились, но по возвращении в СССР дедушка Максима был вынужден прекратить общение со всеми друзьями-капиталистами из Болгарии из-за сталинских репрессий. В 1996 году Максим вместе с мамой приехал на отдых в Болгарию, и эта поездка запомнилась ему надолго.

Мама Максима Галкина

Мы побывали во многих болгарских городах, в том числе заехали в прекрасный Сливен, где в детстве жила мама. Мама решила попытаться по памяти, не особо надеясь на успех, найти дом, в котором жила. Мы прошлись по старому городу и она остановилась около одного из особняков. «Этот, по-моему», ­— мама позвонила в калитку. Во дворе появился седой мужчина. Мама сказала, что жила здесь пятьдесят лет назад. Лицо мужчины преобразилось, он улыбнулся и воскликнул: «Наташа!». Это было невероятно!

Мама Максима Галкина со старым знакомым

Мужчина, которого встретил Максим и его мама, оказался сыном того фабриканта. Они долго ностальгировали старым временам и сделали фото на память. 9 апреля 2004 года мама Максима Галкина ушла из жизни.