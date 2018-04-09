Почему первым кавалером ордена Святого Георгия стала Екатерина II

Несколько лет назад в России вошло в моду носить на одежде Георгиевские ленточки, символ самого почетного ордена Российской империи — Георгия Победоносца. Получали данную награду лишь за смелость и героизм на поле боя. Однако самое невероятное состоит в том, что первым кавалером этой награды стала … женщина!

Орден — императрице

Учреждение ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия в Российской империи состоялось 26 ноября 1769 года по именному распоряжению Екатерины II. Вручать его предполагалось исключительно офицерам российской армии за героизм, проявленный в ходе сражения. Правда, как ни странно сам Святой Георгий при жизни ничего особенно героического на поле брани не совершил. В качестве главной заслуги ему ставят христианские проповеди среди военных во время правления римского императора Диоклетиана. За них военачальника и обезглавили в 304 году. Впоследствии он был причислен к лику святых, став покровителем православных воинов.

Первым кавалером ордена Святого Георгия стала сама Екатерина II, которой данный орден, согласно правилам его вручения, не полагался.

Награда для героев

Поскольку орден являлся исключительно боевой наградой, уважение к его кавалерам в обществе было невероятно велико. Орден имел четыре степени. Награда четвертой степени представляла собой белый крест с медальоном в центре, на котором святой был изображен на коне и пронзающим копьем змея. В то же время, учитывая религиозные чувства мусульман и других иноверцев, проживающих в Российской империи, в 1844 году появился второй вариант ордена Святого Георгия четвертой степени: на медальоне в середине знака разместили двуглавого орла, а с обратной стороны буквы «СГ». Орден третьей степени был больше по размеру, носить его полагалось выше других наград, практически под подбородком. Вторая степень награды предполагала дополнение в виде специальной орденской звезды. Первая же степень имела не только орденскую звезду, но и наградную ленту. При этом орден Святого Георгия был единственной наградой в стране, которую при получении более высокой степени ордена не снимали с груди. Мотивировалось это тем, что каждая новая степень ордена давалась за новый подвиг на ратном поле и не умаляла предыдущие боевые заслуги награждаемого.

Табель о рангах

Примечательно, что если в Российской империи существовала строгая иерархия вручения орденов и медалей, то орден Святого Георгия присуждали, не взирая на чины и звания. Руководствовались при этом исключительно личной храбростью офицера и важностью его подвига. Не удивительно, что первую степень ордена Святого Георгия за всю историю существования награды получили всего 25 человек. Второй степени удостоились 125 героев, третью степень заслужили 650 офицеров, ну а самая распространенная 4-я степень досталась приблизительно 15 000 офицерам. Среди выдающихся отечественных полководцев, имевших одновременно по три первых степени ордена, можно отметить генералиссимуса А. В. Суворова, генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина-Таврического и генерала от кавалерии графа Л. Л. Беннигсена.