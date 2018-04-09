Ещё
В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает обязательной для христианина веру в Воскресение Христово, а не в  схождение благодатного огня
"Совершенно не обязательно веровать в схождение благодатного огня, чтобы быть православным христианином", — сказал он в программе
"Церковь и мир"
на канале «Россия-24».
Митрополит напомнил, что обязательным пунктом православного вероучения является вера в Воскресение Христово, «мы также веруем в Святого Духа, в единую святую соборную апостольскую Церковь, мы веруем в единое крещение, мы верим в воскресение мертвых — вот те догматы, которые перечислены в Символе Веры, принятие которых является непременным условием принадлежности к Православной церкви» (цитата по  "Интерфакс"
При этом, по замечанию митрополита, нигде в Символе Веры не сказано, что христиане должны верить в благодатный огонь. «Мы в течение многих лет в советское время праздновали Пасху без всякого благодатного огня, и до сих пор, хотя благодатный огонь прибывает в Москву и другие крупные города, но во многих городах и деревнях Пасха празднуется без благодатного огня, и от этого праздник не становится меньше», — сказал архиерей.
Митрополит Иларион вспомнил, как был свидетелем того, что происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в тот момент, когда сходит благодатный огонь, когда патриарх выходит из кувуклии — часовне в центре храма — и раздает уже зажженные свечи.
"То, что происходит внутри кувуклии, никто не видит, потому что патриарх остается там один на один. Многие верят в то, что этот огонь сходит сверхъестественным образом, и я не вижу ничего невероятного в том, что это происходит именно так. Бог совершал чудеса в древности, Бог может совершать чудеса и в наше время, и эти чудеса совершаются для укрепления веры людей", — заключил иерарх.
Напомним, в начале этого марта армянский священник Самвэл Агоян, которому, по его словам, трижды довелось присутствовать в кувуклии при зажигании благодатного огня накануне православной Пасхи, рассказал, что связки восковых свечей
зажигают от масляной лампады
и ничего мистического в благодатном огне нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил армянский священнослужитель.
Newsru.com: последние новости
В наезде на посетителей кафе в Мюнстере подозревают немца с психическими отклонениями СК начал проверку после сообщений об издевательствах над восьмимесячной девочкой в больнице Новосибирска (ВИДЕО) "Посылка доставлена": британские ВВС после химатаки в Солсбери перехватили секретное российское сообщение
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж190
Черный понедельник наступил для России144
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй70
Царев назвал следующего президента Украины67
Санкции обрушили российский рынок595
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение