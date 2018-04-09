В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает обязательной для христианина веру в Воскресение Христово, а не в схождение благодатного огня

"Совершенно не обязательно веровать в схождение благодатного огня, чтобы быть православным христианином", — сказал он в программе

"Церковь и мир"

на канале «Россия-24».

Митрополит напомнил, что обязательным пунктом православного вероучения является вера в Воскресение Христово, «мы также веруем в Святого Духа, в единую святую соборную апостольскую Церковь, мы веруем в единое крещение, мы верим в воскресение мертвых — вот те догматы, которые перечислены в Символе Веры, принятие которых является непременным условием принадлежности к Православной церкви » (цитата по "Интерфакс"

При этом, по замечанию митрополита, нигде в Символе Веры не сказано, что христиане должны верить в благодатный огонь. «Мы в течение многих лет в советское время праздновали Пасху без всякого благодатного огня, и до сих пор, хотя благодатный огонь прибывает в Москву и другие крупные города, но во многих городах и деревнях Пасха празднуется без благодатного огня, и от этого праздник не становится меньше», — сказал архиерей.

Митрополит Иларион вспомнил, как был свидетелем того, что происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в тот момент, когда сходит благодатный огонь, когда патриарх выходит из кувуклии — часовне в центре храма — и раздает уже зажженные свечи.

"То, что происходит внутри кувуклии, никто не видит, потому что патриарх остается там один на один. Многие верят в то, что этот огонь сходит сверхъестественным образом, и я не вижу ничего невероятного в том, что это происходит именно так. Бог совершал чудеса в древности, Бог может совершать чудеса и в наше время, и эти чудеса совершаются для укрепления веры людей", — заключил иерарх.

Напомним, в начале этого марта армянский священник Самвэл Агоян, которому, по его словам, трижды довелось присутствовать в кувуклии при зажигании благодатного огня накануне православной Пасхи, рассказал, что связки восковых свечей

зажигают от масляной лампады

и ничего мистического в благодатном огне нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил армянский священнослужитель.