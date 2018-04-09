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Ватикан представил новое увещание папы Франциска по вопросам святости
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Ватикан представил новое увещание папы Франциска по вопросам святости 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 9 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Новое апостольское увещание папы Римского Франциска посвящено призыву к святости в современном мире, презентация документа под названием «Радуйтесь и веселитесь» прошла в понедельник в Ватикане.
"Радуйтесь и веселитесь", — говорил Иисус унижаемым и преследуемым из-за него. Господь просит от нас все и взамен дает настоящую жизнь, счастье, ради которого мы были созданы. Он хочет, чтобы мы были святыми, и не ждет, чтобы мы довольствовались посредственным, бледным и безвкусным существованием", — говорится в тексте послания.
Понтифик подчеркивает, что не собирается давать святости определений и обсуждать различные способы причисления к лику святых, а лишь обращается «с призывом к святости в ее актуальном виде с ее рисками и возможностями».
В своем воззвании папа Франциск рассуждает не только об уже попавших на небеса, но и святых, «по соседству», в терпении живущих ото дня к дню. Святым можно быть, говорит понтифик, любя и заботясь о супруге, честно работая во благо других людей или уча детей следовать Христу.
"В Церкви, святой, но созданной грешниками, ты найдешь все, что нужно, чтобы взрастись к святости", — пишет он.
Вместе с тем Франциск напоминает и о двух тайных врагах святости — идеях пелагианства и гностицизма как «интеллекта без плоти и Бога». Последний, пишет понтифик, является «чисто субъективной верой, чей единственный интерес заключается в конкретном опыте или совокупности идей и фрагментов информации, которые должны бы утешать и просвещать, но на самом деле держат человека в плену его собственных мыслей и чувств». Пелагианство же, будучи учением о полной свободе воли, по мнению папы Франциска, дает свободу без смирения.
"Не бойтесь святости, она не заберет ваших энергии и радости, напротив, вы станете таким, каким замыслил Всевышний, когда он вас создавал. Не бойтесь поднять взор выше. Не бойтесь дать себя вести Святому духу", — заявил папа Франциск.
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