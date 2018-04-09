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Югорской Епархии Русской Православной церкви пожертвовали миллион рублей
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Югорской Епархии Русской Православной церкви пожертвовали миллион рублей 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Депутат Думы Югры Алексей Андреев пожертвовал Югорской Епархии Русской Православной церкви один миллион рублей.
Как сообщает ugra-news, парламентарий учредил специальную программу благотворительного фонда, в рамках которого помощь также получили другие религиозные учреждения города.
Ранее средства направляли на проектирование нового здания для храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Мегиона — поселке Высокий. Материальную поддержку также получила Городская мечеть. Деньги были направлены на приобретение стройматериалов, так как в настоящий момент здание реконструируют. При содействии Алексея Андреева в Мегионе продолжилось возведение часовни на территории кладбища.
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