Благочинный Андреевского церковного округа совершил Пасхальные Богослужения в храме Живоначальной Троицы 

В праздник Светлого Христова Воскресения благочинный Андреевского церковного округа возглавил торжественное Богослужение в Храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
В ночь с 7 на 8 апреля в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках благочинный Андреевского церковного округа, настоятель храма, протоиерей Николай Карасев, совершил Пасхальные Богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг храма.
Настоятель за Пасхальной заутреней прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17) читалось на 4 языках. Протоиерей Николай Карасев, протоиерей Владимир Соколов и диакон Константин Сутчев зачитали Евангелие, повествующее о воплощении Слова Божия, на греческом, латинском, древнееврейском и церковнославянском языках.
По запричастном стихе протоиерей Владимир Соколов огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.