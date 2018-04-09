Благочинный Андреевского церковного округа совершил Пасхальные Богослужения в храме Живоначальной Троицы

В праздник Светлого Христова Воскресения благочинный Андреевского церковного округа возглавил торжественное Богослужение в Храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках

В ночь с 7 на 8 апреля в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках благочинный Андреевского церковного округа, настоятель храма, протоиерей Николай Карасев , совершил Пасхальные Богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг храма.