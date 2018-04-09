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Патриарх Кирилл и губернатор Подмосковья приедут на открытие храмового комплекса в Гагине
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Патриарх Кирилл и губернатор Подмосковья приедут на открытие храмового комплекса в Гагине 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
В селе Гагино Сергиево-Посадского района 10 апреля откроется после реставрации храмовый комплекс. В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает телеканал «360».
Во время церемонии открытия предстоятель вручит благотворителям, пожертвовавшим средства на реставрацию, награды. В храмах пройдёт чин великого освящения и божественная литургия, которые завершатся крестным ходом.
В состав комплекса входят Казанский храм, построенный в 1845 году, и храм Всемилостивого Спаса, возведённый во второй половине XVIII века.
В советские времена здания обоих храмов были разрушены. Казанский храм разобрали на кирпич. В Спасском храме разместили склад химических удобрений. Здание постепенно разрушалось, и к началу 1990-х частично уцелели только стены церкви. Только в 2013 году под патронажем Минкультуры храмовый комплекс в Гагине начали реставрировать.
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