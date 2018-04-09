Патриарх Кирилл и губернатор Подмосковья приедут на открытие храмового комплекса в Гагине

Во время церемонии открытия предстоятель вручит благотворителям, пожертвовавшим средства на реставрацию, награды. В храмах пройдёт чин великого освящения и божественная литургия, которые завершатся крестным ходом.

В состав комплекса входят Казанский храм, построенный в 1845 году, и храм Всемилостивого Спаса, возведённый во второй половине XVIII века.