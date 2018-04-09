Агрессивная петербурженка камнем побила припаркованную у церкви машину

Женщина крайне обиделась на неправильно припаркованное у церкви авто и решила при помощи подручных средств выяснить отношения с «автохамом». Недоумевающий водитель, ставший жертвой нападения, подключил к делу полицию.

Как пишет "Фонтанка" , инцидент произошёл 7 апреля на подъезде к церкви Пророка Илии на шоссе Революции. Поскольку у церкви возник ажиотаж, а парковочных мест не хватало, машины приходилось оставлять в нескольких метрах от церкви прямо на обочине дороги. Одной из девушек на "Фольксвагене" почему-то очень не понравилось, как припарковался мужчина. Она попросила его сдвинуться на метр, но он понимал, что сделать это невозможно, так как тогда он не смог бы попросту выйти из машины.

Мужчина сказал женщине, чтобы та отошла от его авто, на что девушка внезапно начала бить по зеркалу кулаком, а потом плюнула несколько раз в приоткрытое для вежливой беседы стекло. Мужчина пригрозил полицией, и, как казалось, девушка отступила, но не тут-то было: спустя несколько секунд она вернулась с камнем в руке и продолжила наносить удары по кузову. По подсчётам хозяина его автомобиль получил порядка десяти ударов.