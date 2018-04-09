Митрополит Кирилл поздравил военных комиссаров области со 100-летием военкоматов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл пожелал сотрудникам и ветеранам военных комиссариатов Свердловской области долгих лет жизни, мира, благополучия и помощи Божией во всех добрых делах.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня образования военных комиссариатов. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравление военному комиссару Свердловской области, в котором поздравил с юбилейной датой.

В поздравительном адресе Владыки Кирилла отмечается:

«Выражаю искреннюю признательность за ваши труды в деле укрепления обороноспособности нашего государства, служения на ниве патриотического и нравственного воспитания призывной молодежи.

Русская Православная Церковь благословляет воинов на защиту Отечества нашего и веры Православной. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Церковь всегда признавала войну злом, проявлением гнездящейся в человеческих сердцах братоубийственной ненависти. Однако Церковь не запрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите Отечества, свободы и безопасности ближних». Поэтому подвиг жизни святых благоверных князей Александра Невского и Димитрия Донского, святого праведного воина Феодора Ушакова является для православных христиан примером военного и духовного служения государству Российскому.

Плодотворное взаимодействие Военного комиссариата Свердловской области и Екатеринбургской епархии началось почти четверть века назад и продолжается поныне. С целью духовного окормления сотрудников военкоматов и призывной молодежи при городских и районных военных комиссариатах трудятся священнослужители, которые проводят беседы о духовных традициях и героизме российского воинства, совершают Таинства Крещения, Покаяния и Причащения, благословляют призывников на верную службу Отечеству.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл пожелал сотрудникам и ветеранам военных комиссариатов Свердловской области долгих лет жизни, мира, благополучия и помощи Божией во всех добрых делах.