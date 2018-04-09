Синагогу, мечеть и церковь построят в Берлине в одном здании

В центре Берлина построят храм, объединяющий в себе церковь, мечеть и синагогу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт проекта House of One (Дом единого).

Согласно информации на сайте, строительство объединенного храма начнется в 2019 году и по плану продлится два года. Здание будет возведено в самом сердце немецкой столицы — на Рыбацком острове.

Основная идея проекта заключается в «обмене идеями и мнениями между представителями различных религий». К диалогу приглашают даже атеистов. Такие собрания планируют проводить в центральном зале храма.

При этом в здании будут учтены все особенности устройства храмов разных религий, несмотря на то, что они все будут находиться под одной крышей. Так, и синагога, и мечеть будут повернуты на восток.

Строительство оценивается в 43 млн евро. На данный момент в виде пожертвований собрано 8,6 млн евро, включая 3,4 млн от федерального и регионального правительств. Однако лидеры проекта уверены, что для начала строительства будет достаточно 12 млн евро.